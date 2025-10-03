Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει τις έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία από την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικό μπουκάλι. Μέχρι σήμερα ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους κατανάλωσης πριν την εμφάνιση των θερμικών μπουκαλιών.

Για πόσο διάστημα πρέπει να πίνουμε από το ίδιο μπουκάλι

Διάφοροι ειδικοί τοποθετήθηκαν επί του θέματος, μεταξύ των οποίων και η ειδικός της Φινλανδικής Αρχής Τροφίμων, Merja Virtanen. Σε δηλώσεις της που δημοσιεύτηκαν στο φινλανδικό μέσο Ilta Sanomat, τόνισε ότι τα πλαστικά μπουκάλια είναι φτιαγμένα «για μία μόνο χρήση» και όχι για συνεχή κατανάλωση νερού.



Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/