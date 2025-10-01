Γιατί υπάρχει έλλειψη ανδρών πορνοστάρ το 2025: Η «μυστηριώδης» αλήθεια που αποκάλυψε σεξολόγος
Σοβαρή έλλειψη ανδρών πορνοστάρ το 2025! Δες γιατί οι νέοι άνδρες αποφεύγουν τη βιομηχανία του πορνό και πώς αλλάζουν οι σεξουαλικές συνήθειες

Μπορεί η βιομηχανία πορνό να δείχνει σταθερά παραγωγική εξωτερικά, όμως εσωτερικά αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση: η συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη ανδρών πορνοστάρ. Σύμφωνα με νέα δεδομένα για το 2025, το 80% των performers είναι γυναίκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής ανισορροπία – αλλά και… επαγγελματική ζήτηση.

Η ειδικός σε θέματα σεξ, Melissa Todd, αποκάλυψε σε άρθρο της στο Metro τους βασικούς λόγους πίσω από αυτό το παράδοξο φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη τη βιομηχανία.

