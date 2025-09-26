Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;
BEST OF NETWORK

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;

Η Σινδόνη του Τορίνο εξακολουθεί να διχάζει επιστήμονες και πιστούς. Νέα ευρήματα, αμφισβητούμενες χρονολογήσεις και ανεξήγητα ίχνη τροφοδοτούν το αιώνιο ερώτημα: θαύμα ή «κατασκευή» του Μεσαίωνα;

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;
Η Σινδόνη του Τορίνο εξακολουθεί να διχάζει επιστήμονες, ιστορικούς και πιστούς. Πρόκειται για ένα λινό ύφασμα μήκους 4,4 μέτρων και πλάτους 1,1 μέτρου, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται -σαν φωτογραφικό αρνητικό- η μορφή ενός άνδρα που φέρει τα σημάδια της σταύρωσης: πληγές στους καρπούς και τα πόδια, αιμάτωμα στο πλευρό, μώλωπες από μαστίγωμα και τραύματα στο κεφάλι που θυμίζουν αγκάθινο στεφάνι. Είναι το σάβανο που τύλιξε το σώμα του Ιησού ή ένα αριστοτέχνημα μεσαιωνικής απάτης;

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης