Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;
Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;
Η Σινδόνη του Τορίνο εξακολουθεί να διχάζει επιστήμονες και πιστούς. Νέα ευρήματα, αμφισβητούμενες χρονολογήσεις και ανεξήγητα ίχνη τροφοδοτούν το αιώνιο ερώτημα: θαύμα ή «κατασκευή» του Μεσαίωνα;
Η Σινδόνη του Τορίνο εξακολουθεί να διχάζει επιστήμονες, ιστορικούς και πιστούς. Πρόκειται για ένα λινό ύφασμα μήκους 4,4 μέτρων και πλάτους 1,1 μέτρου, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται -σαν φωτογραφικό αρνητικό- η μορφή ενός άνδρα που φέρει τα σημάδια της σταύρωσης: πληγές στους καρπούς και τα πόδια, αιμάτωμα στο πλευρό, μώλωπες από μαστίγωμα και τραύματα στο κεφάλι που θυμίζουν αγκάθινο στεφάνι. Είναι το σάβανο που τύλιξε το σώμα του Ιησού ή ένα αριστοτέχνημα μεσαιωνικής απάτης;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα