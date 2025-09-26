Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού (vid)
Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου δεσπόζουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Επιβλητικά, εντυπωσιακά και μοναδικά, μία του Αρχαίου και μία του Νέου Κόσμου πάντα «μαγνήτιζαν» τα βλέμματα. Πάντα, βέβαια, ήταν 7. Γιατί άραγε;

Αν και ο κόσμος είναι γεμάτος με αμέτρητα θαύματα, μόνο επτά απ' αυτά έχουν και επίσημα ονομαστεί «Θαύματα του Κόσμου». Βέβαια, οι εκδοχές είναι δύο: Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου.

Ενώ δεν υπάρχει κάποιο κοινό σε αυτές τις λίστες και η πλειοψηφία των αριστουργημάτων της αρχαίας λίστας δεν υπάρχουν πλέον, στο μόνο που τα «βρίσκουν» είναι ο αριθμός. Γιατί όμως μόνο επτά;

