Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού (vid)

Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου δεσπόζουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Επιβλητικά, εντυπωσιακά και μοναδικά, μία του Αρχαίου και μία του Νέου Κόσμου πάντα «μαγνήτιζαν» τα βλέμματα. Πάντα, βέβαια, ήταν 7. Γιατί άραγε;