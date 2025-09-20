Η νέα τάση των tattoo έρχεται από την Κίνα: Τατουάζ στα δόντια μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης
Οι νεότερες γενιές φαίνεται πως βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και σύμφωνα με κινέζικο μέσο ενημέρωσης, στρέφονται στα τατουάζ δοντιών
Στην Κίνα - ε βέβαια που αλλού - οι νέες γενιές βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και θέλησαν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν στα δόντια, με το αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο άσχημο...
Μπορεί να ακούγεται ανατριχιαστικό, αλλά τα τατουάζ στα δόντια δεν είναι και τόσο παράξενα.
