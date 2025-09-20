Η νέα τάση των tattoo έρχεται από την Κίνα: Τατουάζ στα δόντια μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης
BEST OF NETWORK

Η νέα τάση των tattoo έρχεται από την Κίνα: Τατουάζ στα δόντια μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης

Οι νεότερες γενιές φαίνεται πως βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και σύμφωνα με κινέζικο μέσο ενημέρωσης, στρέφονται στα τατουάζ δοντιών

Η νέα τάση των tattoo έρχεται από την Κίνα: Τατουάζ στα δόντια μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης
Στην Κίνα - ε βέβαια που αλλού - οι νέες γενιές βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και θέλησαν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν στα δόντια, με το αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο άσχημο...

Μπορεί να ακούγεται ανατριχιαστικό, αλλά τα τατουάζ στα δόντια δεν είναι και τόσο παράξενα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης