Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο» του 1965

Έξι δεκαετίες συμπληρώνονται φέτος από τη μυστηριώδη εμφάνιση UFO που σημάδεψε την ιστορία του Έξετερ στο Νιου Χάμσαϊρ, και η τοπική αστυνομία τιμά την επέτειο με ένα νέο συλλεκτικό έμβλημα που ήδη έχει προκαλέσει εντύπωση