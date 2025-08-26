Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο» του 1965
Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο» του 1965
Έξι δεκαετίες συμπληρώνονται φέτος από τη μυστηριώδη εμφάνιση UFO που σημάδεψε την ιστορία του Έξετερ στο Νιου Χάμσαϊρ, και η τοπική αστυνομία τιμά την επέτειο με ένα νέο συλλεκτικό έμβλημα που ήδη έχει προκαλέσει εντύπωση
Το περιστατικό του 1965 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της εποχής: ο νεαρός τότε Νόρμαν Μουσκαρέλο είχε τότε υποστηρίξει ότι είδε έναν ιπτάμενο δίσκο ενώ περπατούσε στο Κένσινγκτον, κοντά στην πόλη. Το συμβάν επιβεβαίωσαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παρατήρησαν και οι ίδιοι το ανεξήγητο φως στον ουρανό, λίγο μετά την αναφορά του μάρτυρα. Η ιστορία έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο μέσα από το βιβλίο Incident at Exeter του Τζον Τζ. Φούλερ, και δημοσιεύθηκε στους New York Times.
Σήμερα, το Έξετερ συνεχίζει να αγκαλιάζει αυτό το παράξενο κομμάτι της ιστορίας του μέσα από το ετήσιο UFO Festival, που ξεκίνησε το 2009 και έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για λάτρεις του αγνώστου από όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Σήμερα, το Έξετερ συνεχίζει να αγκαλιάζει αυτό το παράξενο κομμάτι της ιστορίας του μέσα από το ετήσιο UFO Festival, που ξεκίνησε το 2009 και έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για λάτρεις του αγνώστου από όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα