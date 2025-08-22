Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται
Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η οριστική απόφαση και κυκλοφορία τους, θα παρθεί μέχρι τα τέλη του 2026
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρομολογεί τον πλήρη επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων, με στόχο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Τα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες γραφίστες.
Ιστορικές προσωπικότητες στα χαρτονομίσματα: Αυτές θα είναι οι αλλαγές
Η νέα σειρά θα βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Ο πρώτος, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», θα προβάλλει προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης.
