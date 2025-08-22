ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται
BEST OF NETWORK

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η οριστική απόφαση και κυκλοφορία τους, θα παρθεί μέχρι τα τέλη του 2026

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρομολογεί τον πλήρη επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων, με στόχο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες γραφίστες.

Ιστορικές προσωπικότητες στα χαρτονομίσματα: Αυτές θα είναι οι αλλαγές

Η νέα σειρά θα βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Ο πρώτος, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», θα προβάλλει προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης