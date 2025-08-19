Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει
Μια από τις πιο εμβληματικές και ταυτόχρονα σοκαριστικές φωτογραφίες του 20ού αιώνα απεικονίζει έναν άνδρα ξαπλωμένο σ’ ένα χειρουργικό κρεβάτι, κρατώντας νυστέρι
Δεν είναι σκηνή από ταινία. Είναι ο Leonid Rogozov, ο Σοβιετικός γιατρός που στις 30 Απριλίου του 1961 πραγματοποίησε μόνος του επέμβαση σκωληκοειδεκτομής, μέσα σε μια παγωμένη ερευνητική βάση της Ανταρκτικής, σώζοντας τη ζωή του με τα ίδια του τα χέρια.
Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης
Ο Rogozov ήταν μόλις 27 ετών όταν συμμετείχε ως γιατρός στην 6η Σοβιετική Αποστολή στην Ανταρκτική, στη βάση Novolazarevskaya. Ήταν ο μοναδικός γιατρός της ομάδας. Τον Απρίλιο του 1961, παρουσίασε έντονα συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας. Αντιμετώπισε πυρετό, πόνο και ναυτία, δηλαδή όλα τα σημάδια μιας επείγουσας κατάστασης που απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση.
