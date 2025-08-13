Γυναίκα ζητά συγγνώμη γιατί ακύρωσε πτήση λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας: Τι συνέβη εν ώρα πτήσης

Κλείσιμο

Μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε, άθελά της, την ακύρωση εμπορικής πτήσης, έπειτα από έντονη στομαχική διαταραχή που υπέστη εν ώρα πτήσης. Πλέον, σχεδόν έναν χρόνο μετά, απευθύνει δημόσια συγγνώμη προς τους συνεπιβάτες της, μέσω TikTok.Η Μέγκαν Ράινερτσεν, που εργάζεται ως νταντά στην Πορτογαλία, περιγράφει πώς η κατανάλωση ενός αμφίβολης ποιότητας μπέργκερ το προηγούμενο βράδυ, οδήγησε σε σοβαρή γαστρεντερική διαταραχή κατά τη διάρκεια της πτήσης της από το Νιούαρκ προς την Ιντιανάπολη.«Δεν ήταν κάτι που έγινε χωρίς πόνο ή ταλαιπωρία. Αν επηρεάστηκε η ζωή κάποιου αρνητικά από την ακύρωση, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη», δηλώνει στο βίντεο της.Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Ράινερτσεν παρουσίασε έντονες κράμπες και διάρροια, που την ανάγκασαν να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στην τουαλέτα του αεροσκάφους. Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή, που οι αεροσυνοδοί και ο πιλότος αποφάσισαν να της επιτρέψουν να παραμείνει στην τουαλέτα ακόμη και κατά την προσγείωση, κάτι που σπάνια επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.Έκλαιγε και παρακαλούσε για βοήθεια«Ο ιδρώτας έτρεχε, έκλαιγα από τον πόνο. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο», περιγράφει. Όπως αναφέρει, σε κάποια στιγμή αναγκάστηκε να ανοίξει την πόρτα του μπάνιου και να ζητήσει βοήθεια, γεγονός που ανησύχησε και το πλήρωμα.Μετά την προσγείωση, αποκαλύφθηκε πως η επόμενη πτήση προς Ιντιανάπολη ακυρώθηκε, πιθανότατα λόγω της υγειονομικής κατάστασης στο αεροσκάφος. Η ίδια, εξαντλημένη και αποδυναμωμένη, μεταφέρθηκε από το πλήρωμα στον χώρο παραλαβής αποσκευών.Η προσωπική της περιπέτεια, αν και ιδιαίτερα δυσάρεστη, έτυχε έντονης προσοχής στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και ποικίλες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν κατανόηση, ενώ άλλοι κατέκριναν το γεγονός ότι αποφάσισε να πετάξει ενώ ένιωθε αδιαθεσία.Όπως η ίδια τόνισε, «ήταν μια εμπειρία που δεν θέλω να ξαναζήσω, αλλά ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω γι’ αυτό και να ζητήσω συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν».