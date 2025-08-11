Η Google επιβεβαίωσε μεγάλη παραβίαση στα συστήματά της
Προσοχή στους χρήστες υπηρεσιών της Google

Τον Ιούνιο του 2025, η Google έγινε στόχος μιας σοβαρής παραβίασης δεδομένων, όταν μια ομάδα γνωστών κυβερνοεγκληματιών εισέβαλε σε ένα από τα εταιρικά συστήματα της, συγκεκριμένα το σύστημα Salesforce, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση πελατειακών και εσωτερικών πληροφοριών.

Η παραβίαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων χρηστών, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό στις 5 Αυγούστου 2025 και έσπευσε να ενημερώσει άμεσα όλους όσους επηρεάστηκαν από την παραβίαση, δείχνοντας έναν υψηλό βαθμό διαφάνειας και υπευθυνότητας απέναντι στους χρήστες της.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η Google ανέλαβε γρήγορα δράση, αναλαμβάνοντας μέτρα για να σταματήσει την περαιτέρω διαρροή δεδομένων και να περιορίσει την έκταση της ζημιάς. Επιπλέον, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας της, υιοθετώντας πρόσθετα πρωτόκολλα και τεχνολογίες για να θωρακίσει τα συστήματά της και να αποτρέψει παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Google συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης. Η παραβίαση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικές εταιρείες από εξελιγμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και επένδυσης στην κυβερνοασφάλεια.

