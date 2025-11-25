Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova
ADVERTORIAL

Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova

Με τη Sunday Premiere «Finestkind» και με το αφιέρωμα στις ταινίες «The Da Vinci Code», «Angels & Damons» και «Inferno» με τον αξεπέραστο Tom Hanks!

Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova
- Κυριακή 30/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Tommy Lee Jones, Ben Foster, Jenna Ortega σε σκηνοθεσία του Brian Helgeland

- Οι ταινίες «The Da Vinci Code» (Παρασκευή 28/11, 22:00), «Angels & Damons» (Σάββατο 29/11, 22:00) και «Inferno» (Κυριακή 30/11, 22:00) με ήρωα τον Robert Landgon που ενσαρκώνει ο μοναδικός Tom Hanks βασισμένα στα best seller του Dan Brown θα προβληθούν στο special αφιέρωμα του Novacinema2

Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova
Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova

To αστυνομικό θρίλερ «Finestkind» (2023, διάρκειας 126’) με τους Tommy Lee Jones, Ben Foster, Jenna Ortega σε σκηνοθεσία του Brian Helgeland θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova

Δύο αδέλφια από διαφορετικούς κόσμους ξανασμίγουν για μια επικίνδυνη συμφωνία που τους βυθίζει στα σκοτάδια του εγκλήματος, της πίστης και της θυσίας, πάνω στα αδυσώπητα κύματα. Η συναρπαστική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 30/11!

Κλείσιμο
Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova


Παράλληλα, οι σινεφίλ το τριήμερο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:00 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο Novacinema2 τις ταινίες «The Da Vinci Code», «Angels & Damons» και «Inferno» αντίστοιχα, με ήρωα τον Robert Landgon που ενσαρκώνει ο μοναδικός Tom Hanks βασισμένα στα best seller του Dan Brown.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και το αφιέρωμα στο Novacinema2 καθώς και On Demand όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Novacinema: Κινηματογραφικό υπερθέαμα σινεφίλ στη ζώνη Sunday Premiere της Nova

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης