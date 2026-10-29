Checklist για ένα πιο ασφαλές, υγιεινό και άνετο σπίτι

Από την πρόληψη μικροατυχημάτων και τη συντήρηση των βασικών εγκαταστάσεων μέχρι τον σωστό φωτισμό και την ποιότητα του αέρα, μικροί τακτικοί έλεγχοι μπορούν να κάνουν το σπίτι μας πιο ασφαλές, υγιεινό και άνετο