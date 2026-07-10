Το άλογο και η θέση του στην ψυχοθεραπεία – Μία ψυχολόγος εξηγεί
Το άλογο και η θέση του στην ψυχοθεραπεία – Μία ψυχολόγος εξηγεί
Η παρουσία του αλόγου στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την αυτεπίγνωση, τη συναισθηματική ρύθμιση και τη θεραπευτική σχέση
*Γράφει η κυρία Δήμητρα Σιγάλα, Ψυχολόγος
Πολλές παρατηρήσεις ή ιδέες έχουν ξεκινήσει από την αρχαιότητα και συνεχίζουν να εξελίσσονται έως σήμερα. Μία από αυτές είναι η συμπερίληψη του αλόγου σε θεραπευτικές διαδικασίες που αφορούν τον άνθρωπο. Από τον Ιπποκράτη έως τον Charles Chassaignac1 και την Olive Sands2 και από τον Boris Levinson, ο οποίος καθιέρωσε επιστημονικά την ψυχοθεραπεία με την βοήθεια ζώων, έως τον Greg Kersten, ο οποίος μετέτρεψε την σχέση ανθρώπου και αλόγου σε ένα θεραπευτικό εργαλείο, το άλογο υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους βοηθούς και συνοδοιπόρους του ανθρώπου σε κάθε θεραπευτική διαδικασία.
Σήμερα, οι υπηρεσίες με την βοήθεια ιπποειδών (Equine-Assisted Services – EAS), είναι ένας όρος-ομπρέλα που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν το άλογο ως βασικό σημείο αναφοράς συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ψυχική και σωματική υγεία. Η Ψυχοθεραπεία με την βοήθεια ιπποειδών (Equine-Assisted Psychotherapy – EAP) αποτελεί μέρος της θεραπευτικής κατηγορίας αυτών των υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πολλές παρατηρήσεις ή ιδέες έχουν ξεκινήσει από την αρχαιότητα και συνεχίζουν να εξελίσσονται έως σήμερα. Μία από αυτές είναι η συμπερίληψη του αλόγου σε θεραπευτικές διαδικασίες που αφορούν τον άνθρωπο. Από τον Ιπποκράτη έως τον Charles Chassaignac1 και την Olive Sands2 και από τον Boris Levinson, ο οποίος καθιέρωσε επιστημονικά την ψυχοθεραπεία με την βοήθεια ζώων, έως τον Greg Kersten, ο οποίος μετέτρεψε την σχέση ανθρώπου και αλόγου σε ένα θεραπευτικό εργαλείο, το άλογο υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους βοηθούς και συνοδοιπόρους του ανθρώπου σε κάθε θεραπευτική διαδικασία.
Σήμερα, οι υπηρεσίες με την βοήθεια ιπποειδών (Equine-Assisted Services – EAS), είναι ένας όρος-ομπρέλα που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν το άλογο ως βασικό σημείο αναφοράς συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ψυχική και σωματική υγεία. Η Ψυχοθεραπεία με την βοήθεια ιπποειδών (Equine-Assisted Psychotherapy – EAP) αποτελεί μέρος της θεραπευτικής κατηγορίας αυτών των υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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