Το άλογο και η θέση του στην ψυχοθεραπεία – Μία ψυχολόγος εξηγεί

Η παρουσία του αλόγου στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την αυτεπίγνωση, τη συναισθηματική ρύθμιση και τη θεραπευτική σχέση