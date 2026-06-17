Ελαιόλαδο, το κλειδί για υγιές μεταβολικό προφίλ σε 4 μήνες
Ελαιόλαδο, το κλειδί για υγιές μεταβολικό προφίλ σε 4 μήνες
Η συστηματική κατανάλωση αυτού του ελαίου συνδέθηκε με καλύτερους δείκτες μεταβολικού συνδρόμου μέσα σε 12-16 εβδομάδες - Τι έδειξε μελέτη του Yale
«Έχει αποδειχθεί, τόσο σε εργαστηριακές μελέτες όσο και σε μικρότερες πρόσφατες κλινικές έρευνες, ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να επηρεάζει θετικά τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο προστατευτικού οικοσυστήματος. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με μετατόπιση της ισορροπίας προς βακτήρια που συνδέονται με καλύτερους δείκτες υγείας. Το μικροβίωμα έχει άμεση και καθοριστική σχέση με το ανοσοποιητικό σύστημα. Επομένως, κάθε παρέμβαση που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και δυνητικά, να επηρεάσει νοσήματα που σχετίζονται με αυτό».
Τα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο FM, ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Yale Τάσος Κυριακίδης, το ερευνητικό έργο του οποίου εστιάζει στη σχέση διατροφής, υγείας και ελαιολάδου. Ο διεθνούς φήμης επιστήμονας μιλά με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε ως ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο 3o «ELIA Lesvos Confest -Έλαιον Πάντων Βάλσαμον Εστί», που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη 27-30 Μαΐου, με τη στήριξη του ΕΚΠΑ, του Yale University και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο FM, ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Yale Τάσος Κυριακίδης, το ερευνητικό έργο του οποίου εστιάζει στη σχέση διατροφής, υγείας και ελαιολάδου. Ο διεθνούς φήμης επιστήμονας μιλά με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε ως ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο 3o «ELIA Lesvos Confest -Έλαιον Πάντων Βάλσαμον Εστί», που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη 27-30 Μαΐου, με τη στήριξη του ΕΚΠΑ, του Yale University και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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