Γιατί το 2025 ήταν τόσο απροσδόκητα θερμό – Τι αναμένεται το 2026
Γιατί το 2025 ήταν τόσο απροσδόκητα θερμό – Τι αναμένεται το 2026

Οι λόγοι που θα «έριχναν» τον υδράργυρο υπήρχαν. Όμως, η ανθρωπογενής θέρμανση και η αλλαγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση κράτησαν τον πλανήτη θερμό για ακόμη μία χρονιά

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφονται ως τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας. Και το 2025, παρότι υπήρχαν λόγοι να είναι πιο δροσερό από το 2024, βρέθηκε ξανά στην κορυφή: σχεδόν ισοβάθμησε με το 2023 στη δεύτερη θέση, συνοδευόμενο από ακραία φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές κ.λπ.).

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Αφού οι «φυσικοί» παράγοντες έδειχναν προς μια μικρή ανάσα, γιατί η θερμοκρασία δεν υποχώρησε ουσιαστικά; Ο Δρ. Michael Wysession, Καθηγητής Γεωλογικών, Περιβαλλοντικών και Πλανητικών Επιστημών, επιχειρεί να απαντήσει στο The Conversation.

