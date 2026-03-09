Γιατί το 2025 ήταν τόσο απροσδόκητα θερμό – Τι αναμένεται το 2026

Οι λόγοι που θα «έριχναν» τον υδράργυρο υπήρχαν. Όμως, η ανθρωπογενής θέρμανση και η αλλαγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση κράτησαν τον πλανήτη θερμό για ακόμη μία χρονιά