Γιατί το 2025 ήταν τόσο απροσδόκητα θερμό – Τι αναμένεται το 2026
Γιατί το 2025 ήταν τόσο απροσδόκητα θερμό – Τι αναμένεται το 2026
Οι λόγοι που θα «έριχναν» τον υδράργυρο υπήρχαν. Όμως, η ανθρωπογενής θέρμανση και η αλλαγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση κράτησαν τον πλανήτη θερμό για ακόμη μία χρονιά
Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφονται ως τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας. Και το 2025, παρότι υπήρχαν λόγοι να είναι πιο δροσερό από το 2024, βρέθηκε ξανά στην κορυφή: σχεδόν ισοβάθμησε με το 2023 στη δεύτερη θέση, συνοδευόμενο από ακραία φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές κ.λπ.).
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Αφού οι «φυσικοί» παράγοντες έδειχναν προς μια μικρή ανάσα, γιατί η θερμοκρασία δεν υποχώρησε ουσιαστικά; Ο Δρ. Michael Wysession, Καθηγητής Γεωλογικών, Περιβαλλοντικών και Πλανητικών Επιστημών, επιχειρεί να απαντήσει στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Αφού οι «φυσικοί» παράγοντες έδειχναν προς μια μικρή ανάσα, γιατί η θερμοκρασία δεν υποχώρησε ουσιαστικά; Ο Δρ. Michael Wysession, Καθηγητής Γεωλογικών, Περιβαλλοντικών και Πλανητικών Επιστημών, επιχειρεί να απαντήσει στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα