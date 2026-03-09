Πατήσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 τρόφιμα στο πιάτο σας – Κάνουν θαύματα
YGEIAMOU.GR
Καρδιαγγειακή υγεία Ξηροί καρποί Ψάρια Ενυδάτωση Αβοκάντο Μούρα Όσπρια Ω-3 λιπαρά οξέα

Πατήσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 τρόφιμα στο πιάτο σας – Κάνουν θαύματα

Μετά τα 50, κάθε διατροφική επιλογή μετρά περισσότερο. Οι ειδικοί υποδεικνύουν 8 τροφές που μπορούν να στηρίξουν καρδιά, οστά, μύες και εγκέφαλο

Πατήσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 τρόφιμα στο πιάτο σας – Κάνουν θαύματα
Βίκυ Βενιού
Η διατροφή είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Από τα 50 και μετά, όμως, τα τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώσουμε καθημερινά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την υγείας μας. Αν είστε επιρρεπείς στις ατασθαλίες, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα 50 είναι η κατάλληλη ηλικία να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις διατροφικές σας συνήθειες, κάνοντας επιλογές με γνώμονα την υγεία σας.

Σύμφωνα με την διατροφολόγο Christine Rosenbloom, οι ενεργειακές ανάγκες τείνουν να μειώνονται από αυτή τη φάση ζωής κι έπειτα, που σημαίνει ότι οι θερμίδες πρέπει να καταναλώνονται με μεγαλύτερη σύνεση. «Υπάρχει μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια», εξηγεί.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης