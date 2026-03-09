Πατήσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 τρόφιμα στο πιάτο σας – Κάνουν θαύματα
Πατήσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 τρόφιμα στο πιάτο σας – Κάνουν θαύματα
Μετά τα 50, κάθε διατροφική επιλογή μετρά περισσότερο. Οι ειδικοί υποδεικνύουν 8 τροφές που μπορούν να στηρίξουν καρδιά, οστά, μύες και εγκέφαλο
Η διατροφή είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Από τα 50 και μετά, όμως, τα τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώσουμε καθημερινά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την υγείας μας. Αν είστε επιρρεπείς στις ατασθαλίες, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα 50 είναι η κατάλληλη ηλικία να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις διατροφικές σας συνήθειες, κάνοντας επιλογές με γνώμονα την υγεία σας.
Σύμφωνα με την διατροφολόγο Christine Rosenbloom, οι ενεργειακές ανάγκες τείνουν να μειώνονται από αυτή τη φάση ζωής κι έπειτα, που σημαίνει ότι οι θερμίδες πρέπει να καταναλώνονται με μεγαλύτερη σύνεση. «Υπάρχει μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την διατροφολόγο Christine Rosenbloom, οι ενεργειακές ανάγκες τείνουν να μειώνονται από αυτή τη φάση ζωής κι έπειτα, που σημαίνει ότι οι θερμίδες πρέπει να καταναλώνονται με μεγαλύτερη σύνεση. «Υπάρχει μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα