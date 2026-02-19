Το λατινοαμερικάνικο «μυστικό» για πιο λαμπερά μαλλιά – Περιέχει 2 συστατικά
Σύμφωνα με πρόσφατη εργαστηριακή μελέτη, δύο φυτικά εκχυλίσματα από τη Νότιο Αμερική φαίνεται να χαρίζουν περισσότερη λάμψη στα μαλλιά

ygeiamou.gr team
Σε έναν κόσμο όπου η περιποίηση των μαλλιών γίνεται ολοένα πιο φυσική και «πράσινη», οι επιστήμονες δεν αρκούνται πλέον στο απλό λούσιμο ή στη βασική θρέψη. Αναζητούν φυτικές λύσεις που υπόσχονται κάτι παραπάνω: Περισσότερη λάμψη, πιο λεία υφή και υγιή όψη, χωρίς βαριά συνθετικά συστατικά.

Σύμφωνα με πρόσφατη εργαστηριακή μελέτη, δύο φυτικά εκχυλίσματα φαίνεται να ξεχωρίζουν: Tο εκχύλισμα του θάμνου tara (Caesalpinia spinosa) και το εκχύλισμα από κόκκινα φύκια (Kappaphycus alvarezii). Ο συνδυασμός τους οδήγησε σε αύξηση της λάμψης της τρίχας κατά 29% σε σύγκριση με μη επεξεργασμένα δείγματα.

Πώς λειτουργεί ο «φυσικός ενισχυτής λάμψης»

ygeiamou.gr team
