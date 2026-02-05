Ποιος φροντίζει τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα – Έρευνα αποκαλύπτει
Όσο ο πληθυσμός γερνάει και οι γεννήσεις παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (κάτω από 70.000 το 2025), η ζήτηση για φροντίδα ηλικιωμένων θα συνεχίσει να ανεβαίνει

Η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα δημογραφική εποχή. Με τις γεννήσεις να παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και σχεδόν έναν στους τέσσερις κατοίκους να είναι πλέον άνω των 65 ετών, η καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών αλλάζει – και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες φροντίδας. Την τελευταία πενταετία, η κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς κοινωνικής υποστήριξης, αντικατοπτρίζοντας ξεκάθαρα τη γήρανση του πληθυσμού.

Έρευνα της online υπηρεσίας Nannuka.com, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα χρήσης της περιόδου 2020–2025, αποτυπώνει μια αγορά φροντίδας ηλικιωμένων που αλλάζει γρήγορα, πιέζεται από τη ζήτηση και επηρεάζεται άμεσα από τη δημογραφική πραγματικότητα της χώρας.

