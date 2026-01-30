Καρκίνος Παχέος Εντέρου: 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Ο καρκίνος παχέος εντέρου είναι πλέον η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 ετών - Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα - Πόσο σημαντικό είναι το screening - Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν τα ανησυχητικά ευρήματα νεότερης μελέτης