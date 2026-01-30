Καρκίνος Παχέος Εντέρου: 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
Ο καρκίνος παχέος εντέρου είναι πλέον η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους κάτω των 50 ετών - Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα - Πόσο σημαντικό είναι το screening - Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν τα ανησυχητικά ευρήματα νεότερης μελέτης

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες του πεπτικού συστήματος και αναπτύσσεται συνήθως αργά, ξεκινώντας από προκαρκινικές βλάβες, όπως οι αδενωματώδεις πολύποδες. Παραδοσιακά θεωρείτο νόσος μεγαλύτερων ηλικιών· ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και της θνησιμότητας σε νεότερους ενήλικες.

Παράγοντες όπως η δυτικού τύπου διατροφή, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, και οι πιθανές περιβαλλοντικές εκθέσεις ερευνώνται εντατικά ως πιθανά αίτια αυτής της τάσης. Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση μέσω προληπτικού ελέγχου (screening) και η αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων για τη μείωση της θνησιμότητας.

