Το δημοφιλές λαχανικό από την Ασία που ρίχνει σάκχαρο και χοληστερόλη – Είναι το νέο superfood
Οι ρίζες μπαμπού είναι ένα δημοφιλές λαχανικό στην Ασία - Είναι θρεπτικές με πολλά οφέλη για την υγεία, τη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης - Τι πρέπει να προσέχετε στην κατανάλωσή τους
Οι ρίζες μπαμπού παραμένουν σχετικά άγνωστες στη Δύση, παρότι σε άλλες περιοχές του κόσμου αποτελούν μέρος της διατροφής εδώ και αιώνες. Οι ρίζες μπαμπού (βλαστοί) είναι ένα δημοφιλές λαχανικό στην Ασία, προσθέτοντας υφή σε πιάτα με ρύζι, λαχανικά και κρέας. Συνήθως πωλούνται σε κονσέρβες σε φέτες ή κομματάκια. Το ερώτημα είναι τι χάνουμε αγνοώντας αυτό το ταπεινό φυτό.
Μία εκτενής επιστημονική ανασκόπηση 16 μελετών δείχνει ότι οι ρίζες μπαμπού διαθέτουν αξιόλογο διατροφικό προφίλ και ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία – από καλύτερο έλεγχο του σακχάρου μέχρι προστασία των κυττάρων από φλεγμονές και οξειδωτικό στρες. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, όταν προετοιμάζονται σωστά, οι ρίζες μπαμπού μπορούν να ενταχθούν με ασφάλεια σε μία ισορροπημένη διατροφή.
