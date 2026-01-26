Το δημοφιλές λαχανικό από την Ασία που ρίχνει σάκχαρο και χοληστερόλη – Είναι το νέο superfood

Οι ρίζες μπαμπού είναι ένα δημοφιλές λαχανικό στην Ασία - Είναι θρεπτικές με πολλά οφέλη για την υγεία, τη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης - Τι πρέπει να προσέχετε στην κατανάλωσή τους