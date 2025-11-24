ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτό είναι το απόλυτο τονωτικό του εγκεφάλου – Διατηρεί το μυαλό πάντα σε φόρμα

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς η παρατήρηση διαφορετικών χορευτικών στυλ ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και πώς οι έμπειροι χορευτές βλέπουν τον χορό… με άλλο μάτι

Κλέλια Γιαρίμογλου
Έχετε νιώσει ποτέ ότι, ενώ βλέπετε κάποιον να χορεύει, ο εγκέφαλός σας «ζωντανεύει» μαζί με τη μουσική; Μία πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications μάς δίνει μία ματιά στον συναρπαστικό κόσμο της νευρολογίας του χορού. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το να παρακολουθείς χορό δεν είναι απλώς θέαμα — είναι μία πολύπλοκη διαδικασία όπου ο εγκέφαλος συνδυάζει κίνηση, μουσική, αισθητική και συναισθήματα.

Οι ερευνητές σάρωσαν τους εγκεφάλους 14 συμμετεχόντων — επτά αρχάριοι και επτά έμπειροι χορευτές — καθώς παρακολουθούσαν περίπου πέντε ώρες βίντεο με χορό. Τα βίντεο περιλάμβαναν πάνω από 30 χορευτές να εκτελούν χορογραφίες σε περισσότερα από 60 μουσικά κομμάτια και σε 10 διαφορετικά είδη χορού, όπως hip-hop, breakdance, street και ballet jazz.

