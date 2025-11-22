Ένα εκατομμύριο ογκολογικές συνεδρίες σε γραμμικούς επιταχυντές σε μία 5ετία χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Ένα εκατομμύριο ογκολογικές συνεδρίες σε γραμμικούς επιταχυντές σε μία 5ετία χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ένα εκατομμύριο συνεδρίες στους 12 γραμμικούς επιταχυντές που δώρισε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε 8 Δημόσια Νοσοκομεία είναι ο ελπιδοφόρος απολογισμός, σύμφωνα με τον Δρ Γιώργο Πισσάκα

Ένα εκατομμύριο ογκολογικές συνεδρίες σε γραμμικούς επιταχυντές σε μία 5ετία χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ygeiamou.gr team
Τον αντίκτυπο της μεγάλης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε οκτώ νοσοκομεία της χώρας αναδεικνύει ο Συντονιστής Διευθυντής του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Γιώργος Πισσάκας.

Σε διάστημα πέντε ετών από την εγκατάσταση των νέων γραμμικών επιταχυντών, περίπου 50.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία, ενώ οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν πλησίασαν το ένα εκατομμύριο. Η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για πρώτη φορά σε δημόσιες δομές οδήγησε και τον ιδιωτικό τομέα σε ανανέωση του εξοπλισμού του με 16 νέα μηχανήματα.

ygeiamou.gr team
