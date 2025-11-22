Ένα εκατομμύριο ογκολογικές συνεδρίες σε γραμμικούς επιταχυντές σε μία 5ετία χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ένα εκατομμύριο συνεδρίες στους 12 γραμμικούς επιταχυντές που δώρισε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε 8 Δημόσια Νοσοκομεία είναι ο ελπιδοφόρος απολογισμός, σύμφωνα με τον Δρ Γιώργο Πισσάκα