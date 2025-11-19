Πόσο σίγουροι είστε ότι φλερτάρετε με άνθρωπο και όχι με chatbot; H «παγίδα» των ψηφιακών γνωριμιών
Πόσο σίγουροι είστε ότι φλερτάρετε με άνθρωπο και όχι με chatbot; H «παγίδα» των ψηφιακών γνωριμιών
Το «chatfishing» είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του προβλήματος της επικοινωνίας πίσω από οθόνες - Πόσο συχνός είναι τελικά ο έρωτας με την τεχνητή νοημοσύνη; Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά
Οι ψηφιακές τεχνολογίες εμφανίστηκαν στη ζωή μας με την υπόσχεση να διευκολύνουν την επικοινωνία μας με τους άλλους. Κι όμως, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι έχουν κατορθώσει μάλλον το αντίθετο: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο περίπλοκες από ποτέ. Τα σύγχρονα εργαλεία, αντί να απλουστεύουν την ερωτική ζωή των ανθρώπων, φαίνεται να την κάνουν όλο και πιο σύνθετη.
Οι προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή επικοινωνία, μάλιστα, είναι όλο και μεγαλύτερες: Κάποτε, το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί ήταν να ανακαλύψετε ότι το άτομο με το οποίο συνομιλείτε δεν ήταν αυτό που ισχυριζόταν. Τώρα, είναι πιθανό να διαπιστώσετε ότι φλερτάρετε μ’ ένα chatbot.
Η άνοδος των γνωριμιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας γνωριμιών Match, σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί της Gen Ζ έχουν στραφεί σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές σχέσεων. Οι άνδρες φαίνεται να πρωτοστατούν σε αυτή την τάση: Έρευνα της Pollfish το 2024 αποκάλυψε ότι 1 στους 3 Αμερικανούς άνδρες ηλικίας 18-34 ετών χρησιμοποιεί το ChatGPT για συμβουλές, σε σύγκριση με μόλις το 14% των γυναικών της ίδιας ηλικιακής ομάδας.
