Ιός RSV: Ασφαλής ο εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη – Ποιες γυναίκες διστάζουν να εμβολιαστούν
Παρότι ο εμβολιασμός κατά του ιού RSV στην εγκυμοσύνη είναι ασφαλής, δεν επιλέγουν όλες οι γυναίκες να εμβολιαστούν, σύμφωνα με νεότερη μελέτη
H αντίσταση στον εμβολιασμό συνεχίζει να αποτελεί φλέγον ζήτημα για την επιστημονική κοινότητα, με την ομάδα των εγκύων να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη εάν μείνει απροστάτευτη. Ανάμεσα στα εμβόλια που θεωρούνται ασφαλή για την περίοδο της εγκυμοσύνης, νεότερη μελέτη επιβεβαιώνει και αυτό κατά του ιού RSV.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του City St George’s που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open, η λήψη του εμβολίου κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων περιγεννητικών αποτελεσμάτων για την υγεία των εμβολιασμένων γυναικών.
Αυτή η πρώτη στο είδος της μελέτη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, παρέχει μια ολιστική εικόνα του τρόπου με τον οποίο η ηλικία, η εθνικότητα και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν την αποδοχή των εμβολίων, με συνέπειες για την υγεία των βρεφών.
