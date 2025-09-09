Ποιο είναι το ιχνοστοιχείο που κάνει θαύματα για την καρδιά – Μειώνει κατά 24% τον κίνδυνο ανεπάρκειας
Ποιο είναι το ιχνοστοιχείο που κάνει θαύματα για την καρδιά – Μειώνει κατά 24% τον κίνδυνο ανεπάρκειας

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντική μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου χάρη στην προσθήκη αυτού του ιχνοστοιχείου στη διατροφή μας, σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως αβοκάντο, μπανάνες και σπανάκι, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εισαγωγών στο νοσοκομείο και θανάτου κατά 24%, σύμφωνα με νέα μελέτη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση του αλατιού στη διατροφή βελτιώνει σημαντικά την καρδιακή υγεία. Τώρα η επιστήμη στρέφει την προσοχή της στην αύξηση του καλίου.

Το κάλιο βοηθά το σώμα να απομακρύνει το υπερβολικό αλάτι από το αίμα, μειώνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η νέα μελέτη στη Δανία εξέτασε κατά πόσο η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς με εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς απινιδωτές .

