«Καμπανάκι» για την αλόγιστη συνταγογράφηση αντιβιοτικών – Έρευνα αποκαλύπτει ότι δεν τα παίρνουν όσοι τα χρειάζονται

Η αλόγιστη χρήση – και συνταγογράφηση – αντιβιοτικών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Αν και τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων, η υπερβολική και αχρείαστη συνταγογράφησή τους αυξάνει δραματικά τη μικροβιακή αντοχή. Και αυτό, όπως αποδεικνύει η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Η έρευνα που «χτυπάει καμπανάκι»



Η έρευνα, που εξετάζει 15,7 εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών στην Αγγλία, αποκαλύπτει πως η συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε περιπτώσεις λοιμώξεων του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος γίνεται συχνά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί παράγοντες όπως η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς ή ο κίνδυνος νοσηλείας.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr