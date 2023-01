Πόσο νέο είναι το μυαλό σας; Σε ποιους γερνάει γρηγορότερα ο εγκέφαλος

Κλείσιμο

Συνήθως υπολογίζουμε την ηλικία μας βάσει της χρονολογίας γέννησης μας. Αλλά ο εγκέφαλος φαίνεται τελικά να «κρατά» τα μυστικά της υγείας και μπορεί να αποδειχθεί καλύτερος προγνωστικός δείκτης της πορείας της και των κινδύνων εκδήλωσης σοβαρών παθήσεων.Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια σε άρθρο που δημοσιεύουν στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που αναλύει τις μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου και προβλέπει με ακρίβεια τη γνωστική εξασθένηση που αποτελεί προπομπό νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, συγκριτικές με άλλες υπάρχουσες μεθόδους.