Καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος μετά την πανδημία

Δεκτικοί σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καλύπτοντας νέες ανάγκες που μέχρι τώρα ήταν υποασφαλισμένες ή εξαιρετικά ακριβές, εμφανίζονται περίπου οκτώ στους 10 Έλληνες.Ειδικότερα, όπως προκύπτει από κλαδική έρευνα που εκπονήθηκε από την Accenture και την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με τίτλο «Greek Insurance Market: Covid triggers a cycle of accelerated digital transformation», το 73% των Ελλήνων «καλοβλέπει», τόσο την ταξιδιωτική ασφάλιση, όσο και τα μοντέλα pay as you go/drive κ.λπ.Διαβάστε περισσότερα στο