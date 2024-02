Στα Άνω Πατήσια η 14η Ημέρα Υιοθεσίας των Pet City - Αρωγός στην υπεύθυνη υιοθεσία και topetmou.gr

Κλείσιμο

Την σημερινή ημέρα υιοθετήθηκαν 16 σκυλάκια ενώ και για αρκετά ακόμα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ανθρώπους που θέλουν να χαρίσουν ένα παντοτινό σπίτι στα χαριτωμένα τετράποδα.Με σύνθημα: «Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν τους αλλά μπορείς να ξαναγράψεις το μέλλον τους» και με φιλοσοφία το adopt, don’t shop και το we love pets, τα καταστήματα του Pet City σε συνεργασία με το Dogs’ Voice, από τον Σεπτέμβριο του 2022 διοργανώνουν τις Ημέρες Υιοθεσίας, οι οποίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσουν ώστε να υιοθετεί υπεύθυνα, ζώα συντροφιάς.Αξιαγάπητες τετράποδες μουσούδες από τις φιλοζωικές Dogs’ Voice, Stray Care και Save the Strays of Samos αναζητούσαν από το πρωί τον άνθρωπο που θα τους προσέφερε μια μόνιμη αγκαλιά και ένα σπίτι όπου θα ζουν ευτυχισμένα.