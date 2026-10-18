«Έκαψα 250 ανθρώπους για 220 δολάρια την εβδομάδα» - Η ανατριχιαστική μαρτυρία εκτελεστή καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό

Ο άνδρας που κρατά κρυφή την ταυτότητά του ισχυρίζεται ότι περισσότερα από 500 άτομα δολοφονήθηκαν σε απομονωμένο ράντσο – Οι εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους, ενώ οι μεξικανικές Αρχές διαψεύδουν τις μαζικές αποτεφρώσεις





«Στο καρτέλ, ένας εκτελεστής παίρνει πάντα τον ίδιο μισθό. Μπορεί να σκοτώσω πέντε ανθρώπους σε μία ημέρα, αλλά η αμοιβή μου παραμένει ίδια. Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ», δήλωσε στην Ιταλίδα δημοσιογράφο Στεφάνια Μπατισίνι. Η μαρτυρία του αφορά το Rancho Izaguirre, μια απομονωμένη ιδιοκτησία στην περιοχή Τεουτσιτλάν, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, που έχει συνδεθεί με τη δράση του καρτέλ και την εξαφάνιση ανθρώπων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο συγκεκριμένο μέρος εκτελέστηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι και ότι ανέλαβε προσωπικά να κάψει τις σορούς περίπου των μισών θυμάτων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα και απορρίπτονται κατηγορηματικά από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Μεξικού.



«Περισσότεροι από 500 άνθρωποι εκτελέστηκαν εκεί» Στη συνέντευξή του στο ιταλικό δίκτυο, ο μασκοφόρος περιέγραψε το Rancho Izaguirre ως χώρο όπου το καρτέλ εξαφάνιζε τα ίχνη των θυμάτων του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκατοντάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στο απομονωμένο ράντσο ή σε γειτονικές περιοχές, όπου δολοφονήθηκαν και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η εξαφάνιση των σορών τους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σε μία μόνο νύχτα εκτελέστηκαν 20 άνθρωποι και ότι η αποτέφρωση των θυμάτων χρησιμοποιούνταν ώστε να καταστεί δυσκολότερη η αναγνώρισή τους. «Δεν θα τους βρουν ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούν οι συγγενείς τους.



Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ομάδες αναζήτησης ενδέχεται να εντοπίσουν περισσότερα ανθρώπινα λείψανα στις εκτάσεις γύρω από το ράντσο. Η συνέντευξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Μεξικό, καθώς αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη δράση των καρτέλ, τις χιλιάδες εξαφανίσεις και την αποτελεσματικότητα των ερευνών των Αρχών.





Το ράντσο που εντοπίστηκε το 2024 και τα εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα Η ιστορία του Rancho Izaguirre έχει απασχολήσει έντονα τη μεξικανική κοινή γνώμη ήδη από το 2025. Τον Σεπτέμβριο του 2024, μέλη της Εθνοφρουράς πραγματοποίησαν επιχείρηση στην ιδιοκτησία, κατά την οποία συνελήφθησαν δέκα ύποπτα μέλη του καρτέλ, απελευθερώθηκαν δύο απαχθέντες και εντοπίστηκε μία σορός.



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Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν ρούχα, παπούτσια και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να ανήκαν σε ανθρώπους που είχαν περάσει από το ράντσο. Οι εθελοντές ανέφεραν επίσης ότι εντόπισαν ανθρώπινα οστά. Τα ευρήματα προκάλεσαν μεγάλη κατακραυγή, καθώς οικογένειες αγνοουμένων άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγγενείς τους να είχαν μεταφερθεί στην εγκατάσταση.



Τα οστικά ευρήματα παραδόθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί ως λείψανα συγκεκριμένων αγνοουμένων.

Η ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανέλαβε στη συνέχεια την έρευνα, ενώ τον Ιούλιο του 2025 δέκα μέλη του καρτέλ καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 141 ετών το καθένα.

Μια συγκλονιστική μαρτυρία από τον κόσμο των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό φέρνει στο φως η ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI, με έναν άνδρα που δηλώνει εκτελεστής του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation να ισχυρίζεται ότι συμμετείχε στη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων και ότι ο ίδιος ανέλαβε την αποτέφρωση 250 σορών σε απομονωμένο ράντσο στη δυτική πλευρά της χώρας. Ο άνδρας, που εμφανίστηκε με καλυμμένο το πρόσωπό του σε συνέντευξη η οποία μεταδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου, περιέγραψε τις εκτελέσεις ως μέρος της καθημερινής του εργασίας, αποκαλύπτοντας ότι αμείβεται με περίπου 220 δολάρια την εβδομάδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνει.«Στο καρτέλ, ένας εκτελεστής παίρνει πάντα τον ίδιο μισθό. Μπορεί να σκοτώσω πέντε ανθρώπους σε μία ημέρα, αλλά η αμοιβή μου παραμένει ίδια. Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ», δήλωσε στην Ιταλίδα δημοσιογράφοΗ μαρτυρία του αφορά το Rancho Izaguirre, μια απομονωμένη ιδιοκτησία στην περιοχή Τεουτσιτλάν, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, που έχει συνδεθεί με τη δράση του καρτέλ και την εξαφάνιση ανθρώπων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο συγκεκριμένο μέρος εκτελέστηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι και ότι ανέλαβε προσωπικά να κάψει τις σορούς περίπου των μισών θυμάτων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα και απορρίπτονται κατηγορηματικά από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Μεξικού.Στη συνέντευξή του στο ιταλικό δίκτυο, ο μασκοφόρος περιέγραψε το Rancho Izaguirre ως χώρο όπου το καρτέλ εξαφάνιζε τα ίχνη των θυμάτων του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκατοντάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στο απομονωμένο ράντσο ή σε γειτονικές περιοχές, όπου δολοφονήθηκαν και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η εξαφάνιση των σορών τους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σε μία μόνο νύχτα εκτελέστηκαν 20 άνθρωποι και ότι η αποτέφρωση των θυμάτων χρησιμοποιούνταν ώστε να καταστεί δυσκολότερη η αναγνώρισή τους. «Δεν θα τους βρουν ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούν οι συγγενείς τους.Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ομάδες αναζήτησης ενδέχεται να εντοπίσουν περισσότερα ανθρώπινα λείψανα στις εκτάσεις γύρω από το ράντσο. Η συνέντευξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Μεξικό, καθώς αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη δράση των καρτέλ, τις χιλιάδες εξαφανίσεις και την αποτελεσματικότητα των ερευνών των Αρχών.Η ιστορία του Rancho Izaguirre έχει απασχολήσει έντονα τη μεξικανική κοινή γνώμη ήδη από το 2025. Τον Σεπτέμβριο του 2024, μέλη της Εθνοφρουράς πραγματοποίησαν επιχείρηση στην ιδιοκτησία, κατά την οποία συνελήφθησαν δέκα ύποπτα μέλη του καρτέλ, απελευθερώθηκαν δύο απαχθέντες και εντοπίστηκε μία σορός.Οι τοπικές εισαγγελικές Αρχές είχαν αρχικά αντιμετωπίσει τον χώρο ως εγκατάσταση εκπαίδευσης και στρατολόγησης μελών του καρτέλ. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025, μέλη της εθελοντικής οργάνωσης Jalisco Search Warriors, η οποία αναζητά εξαφανισμένους ανθρώπους, επισκέφθηκαν τον χώρο και εντόπισαν εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα.Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν ρούχα, παπούτσια και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να ανήκαν σε ανθρώπους που είχαν περάσει από το ράντσο. Οι εθελοντές ανέφεραν επίσης ότι εντόπισαν ανθρώπινα οστά. Τα ευρήματα προκάλεσαν μεγάλη κατακραυγή, καθώς οικογένειες αγνοουμένων άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγγενείς τους να είχαν μεταφερθεί στην εγκατάσταση.Τα οστικά ευρήματα παραδόθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί ως λείψανα συγκεκριμένων αγνοουμένων.Η ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανέλαβε στη συνέχεια την έρευνα, ενώ τον Ιούλιο του 2025 δέκα μέλη του καρτέλ καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 141 ετών το καθένα.



Ο εκτελεστής που άρχισε να βοηθά τις οικογένειες των αγνοουμένων Μία από τις πιο παράξενες πτυχές της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος που εμφανίζεται να ομολογεί τη συμμετοχή του σε εκατοντάδες δολοφονίες ισχυρίζεται ότι τους τελευταίους 18 μήνες παρέχει πληροφορίες σε εθελοντές που αναζητούν εξαφανισμένους συγγενείς τους.



Η επικεφαλής της οργάνωσης Jalisco Search Warriors, Ίντιρα Ναβάρο, δήλωσε στη New York Post ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με πληροφορίες για το ράντσο τον Φεβρουάριο του 2025. Οι πληροφορίες προέρχονταν από ανώνυμα τηλεφωνήματα ανθρώπων που υποστήριζαν ότι είχαν πέσει θύματα απαγωγής, αφού προηγουμένως είχαν παρασυρθεί από ψεύτικες προσφορές εργασίας, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν.



Ανάμεσα σε εκείνους που επικοινώνησαν με την οργάνωση ήταν, σύμφωνα με την ίδια, και ο φερόμενος ως εκτελεστής του καρτέλ. Η Ναβάρο υποστήριξε ότι οι πληροφορίες του οδήγησαν τους εθελοντές σε περιοχές όπου βρέθηκαν καμένα ανθρώπινα λείψανα.



Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2025, η οργάνωση πραγματοποίησε έρευνα σε άλλη τοποθεσία, στον γειτονικό δήμο Αουαλούλκο ντε Μερκάδο, όπου, σύμφωνα με την επικεφαλής της, εντοπίστηκαν περισσότερα από 1.000 οστικά θραύσματα. «Εκείνη την περίοδο βρήκαμε τεράστιο αριθμό απανθρακωμένων ανθρώπινων λειψάνων», δήλωσε.



Η ίδια ανέφερε ότι αναγνώρισε τη φωνή του άνδρα όταν επικοινώνησε ξανά μαζί τους τον Ιούνιο του 2026, καθώς είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας. Ωστόσο, οι αναφορές για χιλιάδες ανθρώπινα υπολείμματα δεν αποτελούν επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων που ανέφερε ο μασκοφόρος.



Η Εισαγγελία διαψεύδει: «Δεν έγιναν μαζικές αποτεφρώσεις» Οι αποκαλύψεις της ιταλικής τηλεόρασης προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας του Μεξικού (FGR), η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του φερόμενου εκτελεστή. Σε ανακοίνωσή της στις 14 Οκτωβρίου, η Εισαγγελία χαρακτήρισε ψευδή την αναφορά περί μαζικής αποτέφρωσης ανθρώπων στο Rancho Izaguirre.



Όπως διευκρίνισε, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 92% της ιατροδικαστικής εξέτασης του χώρου, χωρίς, σύμφωνα με την ίδια, να έχουν προκύψει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 15 άνθρωποι έχουν παραπεμφθεί σε ποινική διαδικασία για πιθανή εμπλοκή τους στη λειτουργία της εγκατάστασης, την οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν χώρο στρατολόγησης και εκπαίδευσης μελών του οργανωμένου εγκλήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και περιλαμβάνουν την εξέταση τηλεφωνικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών συσκευών και καταθέσεων θυμάτων.



Η αμφισβήτηση των επίσημων συμπερασμάτων Η Ίντιρα Ναβάρο απορρίπτει, πάντως, την εκτίμηση των ομοσπονδιακών Αρχών, επιμένοντας ότι οι πληροφορίες του εκτελεστή έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων. Όπως υποστηρίζει, οι εθελοντές έχουν οδηγηθεί σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις καύσης σορών, γεγονός που, κατά την άποψή της, επιβάλλει περαιτέρω διερεύνηση. Η ίδια καταγγέλλει ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τις πολιτειακές ή ομοσπονδιακές εισαγγελικές Αρχές μετά τη μετάδοση της συνέντευξης στην ιταλική τηλεόραση. Η διαφωνία ανάμεσα στις επίσημες ανακοινώσεις και τις μαρτυρίες των εθελοντών παραμένει έντονη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών για περισσότερες από 500 δολοφονίες.



Το καρτέλ που βρίσκεται πίσω από τη δράση στο ράντσο Το Jalisco New Generation Cartel, γνωστό διεθνώς με τα αρχικά CJNG, συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού. Η οργάνωση έχει συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές, δολοφονίες και βίαιες συγκρούσεις με αντίπαλα καρτέλ και τις δυνάμεις ασφαλείας. Τον Φεβρουάριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες το ενέταξαν στον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων, ενισχύοντας τις κυρώσεις και τους περιορισμούς εις βάρος του.



Η υπόθεση του Rancho Izaguirre αναδεικνύει, πέρα από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, και το τεράστιο πρόβλημα των εξαφανισμένων ανθρώπων στο Μεξικό, όπου χιλιάδες οικογένειες αναζητούν επί χρόνια απαντήσεις για την τύχη συγγενών τους.

Για αυτές τις οικογένειες, κάθε νέο εύρημα και κάθε πληροφορία μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς την εξακρίβωση της τύχης των δικών τους ανθρώπων.