Λεκορνί για τα επεισόδια στη Γαλλία: Δεν θα μας εκφοβίσουν, κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία
Ο Γάλλος προωθυπουργός κατηγόρησε ομάδες της ακροαριστεράς ότι οργάνωσαν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στις αστυνομικές δυνάμεις
Ο Λεκορνί κατηγόρησε ομάδες της ακροαριστεράς ότι οργάνωσαν βίαιες ενέργειες, ενώ υποστήριξε ότι στις κινητοποιήσεις μπήκαν και άτομα που προχώρησαν σε λεηλασίες και καταστροφές.
«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν απολύτως τη θέση τους στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λεκορνί στις αστυνομικές δυνάμεις, υπερασπιζόμενος τη δράση τους απέναντι στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων: «Τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρούν να δυσφημίσουν τις δυνάμεις ασφαλείας μας, θέλω να πω στους Γάλλους ότι μπορούν να είναι υπερήφανοι για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακές τους», ανέφερε.
Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με εξαιρετικά έντονα περιστατικά βίας στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους πολίτες. «Αντιμετώπισαν βία εξαιρετικής έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν την πλήρη υποστήριξή μας», πρόσθεσε.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός συνέδεσε επίσης τα επεισόδια με την πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των προεδρικών εκλογών, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση σε όσους, όπως υποστήριξε, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τη βία ως μέσο πολιτικής πίεσης.
«Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν»
«Σε όσους θέλουν ξεκάθαρα να μετατρέψουν αυτές τις βιαιότητες σε μια "προθέρμανση" ενόψει των προεδρικών εκλογών, το λέω καθαρά: Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία» υπογράμμισε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εντολές προς τις αρμόδιες αρχές είναι να αποτρέπουν τις βίαιες ενέργειες, να προστατεύουν ανθρώπους και περιουσίες και να προχωρούν στη σύλληψη όσων εμπλέκονται σε επεισόδια, ώστε να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ο Λεκορνί προανήγγειλε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου που είναι γνωστό ως «casseurs-payeurs», το οποίο προβλέπει την οικονομική επιβάρυνση όσων προκαλούν καταστροφές κατά τη διάρκεια επεισοδίων.
Όπως επισήμανε, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών δεν μπορεί να επιβαρύνει διαρκώς το γαλλικό Δημόσιο και τους φορολογουμένους.
«Το δημόσιο χρήμα είναι περιορισμένο. Πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες μας και όχι να χρησιμοποιείται διαρκώς για την αποκατάσταση όσων καταστρέφουν οι ταραξίες. Οι ίδιοι πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος», ανέφερε.
Δείτε την ανάρτηση του Λεκορνί:
Les manifestations pacifiques ont toute leur place dans notre République. Les incendies, les pillages et les attaques n’en ont aucune. Aujourd’hui, des groupes d’ultragauche ont organisé la violence dans plusieurs villes de France ; des délinquants s’y sont mêlés pour piller et détruire. Au moment où certains cherchent à jeter l’opprobre sur nos forces de l’ordre, je veux dire aux Français qu’ils peuvent être fiers de leurs policiers et de leurs gendarmes. Ils ont affronté une violence d'une extrême intensité pour protéger nos concitoyens et ils méritent tout notre soutien. À ceux qui clairement veulent faire de ces violences "un tour de chauffe" avant l’élection présidentielle, je le dis clairement : nous ne nous laisserons pas intimider. Personne n’imposera son agenda politique par la violence. Les consignes données sont claires : empêcher les exactions, protéger les biens et les personnes, interpeller leurs auteurs et les déférer à la justice. Nous irons jusqu’au bout de la discussion du projet de loi « casseurs-payeurs ». L’argent public est rare : il doit financer nos services publics, pas réparer sans fin ce que des casseurs détruisent. À eux d’en supporter le coût.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026
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