Λεκορνί για τα επεισόδια στη Γαλλία: Δεν θα μας εκφοβίσουν, κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Επεισόδια Σεμπαστιάν Λεκορνί

Λεκορνί για τα επεισόδια στη Γαλλία: Δεν θα μας εκφοβίσουν, κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία

Ο Γάλλος προωθυπουργός κατηγόρησε ομάδες της ακροαριστεράς ότι οργάνωσαν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στις αστυνομικές δυνάμεις

Λεκορνί για τα επεισόδια στη Γαλλία: Δεν θα μας εκφοβίσουν, κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία
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Μήνυμα ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τη βία και τις καταστροφές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έστειλε ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Ο Λεκορνί κατηγόρησε ομάδες της ακροαριστεράς ότι οργάνωσαν βίαιες ενέργειες, ενώ υποστήριξε ότι στις κινητοποιήσεις μπήκαν και άτομα που προχώρησαν σε λεηλασίες και καταστροφές.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν απολύτως τη θέση τους στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λεκορνί στις αστυνομικές δυνάμεις, υπερασπιζόμενος τη δράση τους απέναντι στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων: «Τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρούν να δυσφημίσουν τις δυνάμεις ασφαλείας μας, θέλω να πω στους Γάλλους ότι μπορούν να είναι υπερήφανοι για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακές τους», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με εξαιρετικά έντονα περιστατικά βίας στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους πολίτες. «Αντιμετώπισαν βία εξαιρετικής έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν την πλήρη υποστήριξή μας», πρόσθεσε.


«Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός συνέδεσε επίσης τα επεισόδια με την πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των προεδρικών εκλογών, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση σε όσους, όπως υποστήριξε, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τη βία ως μέσο πολιτικής πίεσης.

«Σε όσους θέλουν ξεκάθαρα να μετατρέψουν αυτές τις βιαιότητες σε μια "προθέρμανση" ενόψει των προεδρικών εκλογών, το λέω καθαρά: Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία» υπογράμμισε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εντολές προς τις αρμόδιες αρχές είναι να αποτρέπουν τις βίαιες ενέργειες, να προστατεύουν ανθρώπους και περιουσίες και να προχωρούν στη σύλληψη όσων εμπλέκονται σε επεισόδια, ώστε να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κλείσιμο
Ο Λεκορνί προανήγγειλε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου που είναι γνωστό ως «casseurs-payeurs», το οποίο προβλέπει την οικονομική επιβάρυνση όσων προκαλούν καταστροφές κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Όπως επισήμανε, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών δεν μπορεί να επιβαρύνει διαρκώς το γαλλικό Δημόσιο και τους φορολογουμένους.

«Το δημόσιο χρήμα είναι περιορισμένο. Πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες μας και όχι να χρησιμοποιείται διαρκώς για την αποκατάσταση όσων καταστρέφουν οι ταραξίες. Οι ίδιοι πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος», ανέφερε.

Δείτε την ανάρτηση του Λεκορνί:

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