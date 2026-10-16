Έρευνα για τη σύζυγο του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, υποστήριξε φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση
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Έρευνα για τη σύζυγο του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, υποστήριξε φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση

Η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και έχει τεθεί εκτός νόμου στη Βρετανία

Έρευνα για τη σύζυγο του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, υποστήριξε φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση
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Η βρετανική αστυνομία ερευνά μια ανάρτηση που έκανε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, στην οποία εμφανίζεται να εκφράζει την υποστήριξή της στην Palestine Action, μια φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και έχει τεθεί εκτός νόμου στη Βρετανία.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Σάρα Χελμ, που είναι παντρεμένη με τον Πάουελ, απαντούσε στην πλατφόρμα Χ σε μια ανάρτηση για την Ιρλανδέζα μυθιστοριογράφο Σάλι Ρούνεϊ. Η τελευταία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα βιβλία της δεν θα πωλούνται πλέον στη Βρετανία επειδή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματά της για να στηρίξει την Palestine Action.

«Ο Θεός να μας βοηθήσει εμάς τους συγγραφείς που στηρίζουμε την Παλαιστίνη και την Palestine Action», έγραψε στη δική της ανάρτηση η Χελμ.

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είπε ότι η ανάρτηση «εξετάζεται» για να εξακριβωθεί εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα από τις αρχές.

Δεδομένου ότι η Palestine Action έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση, οποιαδήποτε έκφραση στήριξης συνιστά ποινικό αδίκημα.

Όταν της ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, μια εκπρόσωπος της κυβέρνησης απάντησε: «Οι απόψεις αυτές εκφράζονται από ένα άτομο που δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση με καμία ιδιότητα».

Τα μέλη της Palestine Action οργάνωσαν κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης και αρνούνται ότι αυτό ισοδυναμεί με τρομοκρατία. Τέσσερα μέλη της φυλακίστηκαν τον Ιούνιο για την επιδρομή, το 2024, σε ένα εργοστάσιο της ισραηλινής αμυντικής εταιρείας Elbit, κατά τη διάρκεια της οποίας προκλήθηκαν ζημιές ύψους άνω του 1 εκατομμυρίων λιρών. Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι τουλάχιστον 3.500 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Βρετανία ως υποστηρικτές της Palestine Action μετά την απαγόρευση της οργάνωσης πέρυσι. Πολλοί από αυτούς προσήχθησαν επειδή κρατούσαν πλακάτ.
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