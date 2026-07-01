Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην ΙΑΕΑ να επιθεωρήσει τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην ΙΑΕΑ να επιθεωρήσει τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσβαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας περιορίζεται σε δύο εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην ΙΑΕΑ να επιθεωρήσει τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του
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Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιθεώρησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και διαπραγματευτή, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο «δεν επιτρέπεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Σε δηλώσεις του στο Iran Student News Network (ISNN), ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διαθέτει πρόσβαση μόνο σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μία εκ των οποίων είναι ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ.


Περιορισμένη η πρόσβαση της IAEA

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διευρύνει την πρόσβαση της IAEA πέραν των ήδη συμφωνημένων εγκαταστάσεων.

«Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε αυτό το πλαίσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ιρανικής πλευράς ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από επιθέσεις δεν πρόκειται να τεθούν υπό διεθνή επιθεώρηση.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η πρόσβαση των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές υποδομές της χώρας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
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