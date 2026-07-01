Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην ΙΑΕΑ να επιθεωρήσει τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του
Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην ΙΑΕΑ να επιθεωρήσει τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του
Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσβαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας περιορίζεται σε δύο εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ
Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιθεώρησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και διαπραγματευτή, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο «δεν επιτρέπεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».
Σε δηλώσεις του στο Iran Student News Network (ISNN), ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διαθέτει πρόσβαση μόνο σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μία εκ των οποίων είναι ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ.
Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διευρύνει την πρόσβαση της IAEA πέραν των ήδη συμφωνημένων εγκαταστάσεων.
«Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε αυτό το πλαίσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ιρανικής πλευράς ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από επιθέσεις δεν πρόκειται να τεθούν υπό διεθνή επιθεώρηση.
Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η πρόσβαση των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές υποδομές της χώρας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
Σε δηλώσεις του στο Iran Student News Network (ISNN), ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διαθέτει πρόσβαση μόνο σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μία εκ των οποίων είναι ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ.
Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διευρύνει την πρόσβαση της IAEA πέραν των ήδη συμφωνημένων εγκαταστάσεων.
Περιορισμένη η πρόσβαση της IAEA
«Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε αυτό το πλαίσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ιρανικής πλευράς ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από επιθέσεις δεν πρόκειται να τεθούν υπό διεθνή επιθεώρηση.
Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η πρόσβαση των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές υποδομές της χώρας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα