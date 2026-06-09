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Ξενοδοχείο 19 ορόφων στο Τέξας έγινε «καπνός» μέσα σε δευτερόλεπτα, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Ξενοδοχείο 19 ορόφων στο Τέξας έγινε «καπνός» μέσα σε δευτερόλεπτα, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Κατεδαφίστηκε μετά από 42 χρόνια το ιστορικό Sheraton Arlington – Στην θέση του κεκινά νέο έργο 500 εκατ. δολαρίων
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά ορόσημα του Άρλινγκτον στο Τέξας κατεδαφίστηκε μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, το Σάββατο το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης στην περιοχή ψυχαγωγίας της πόλης.
Το πρώην 19όροφο Sheraton Arlington κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στις 8:30 π.μ., παρουσία συνεργείων και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς αρκετοί δρόμοι γύρω από το σημείο είχαν κλείσει προσωρινά για το κοινό.
Το ξενοδοχείο, είχε ανοίξει το 1984, λειτούργησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και βρισκόταν σε κομβικό σημείο κοντά σε μεγάλες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, όπως το Globe Life Field, το AT&T Stadium και το Six Flags Over Texas. Το ξενοδοχείο είχε ήδη κλείσει νωρίτερα μέσα στο έτος, ενόψει της αναδιαμόρφωσης του χώρου.
Στη θέση του δρομολογείται το νέο φιλόδοξο έργο Americana by Loews Hotels, επένδυση άνω των 500 εκατ. δολαρίων από τη Loews Hotels. Το συγκρότημα αναμένεται να περιλαμβάνει 507 δωμάτια, 39 σουίτες και περισσότερα από 83.000 τετραγωνικά πόδια χώρων συνεδρίων και εκδηλώσεων, ενισχύοντας σημαντικά την ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή της περιοχής.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο ξενοδοχείο εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029, αποτελώντας την τρίτη μεγάλη ιδιοκτησία της αλυσίδας στην τουριστική ζώνη του Άρλινγκτον, μαζί με τα Live! by Loews και Loews Arlington Hotel and Convention Center.
Οι αρχές της πόλης υπογραμμίζουν ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης του τουρισμού και της συνεδριακής δραστηριότητας, ενόψει και μεγάλων διεθνών διοργανώσεων που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
Το πρώην 19όροφο Sheraton Arlington κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στις 8:30 π.μ., παρουσία συνεργείων και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς αρκετοί δρόμοι γύρω από το σημείο είχαν κλείσει προσωρινά για το κοινό.
Το ξενοδοχείο, είχε ανοίξει το 1984, λειτούργησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και βρισκόταν σε κομβικό σημείο κοντά σε μεγάλες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, όπως το Globe Life Field, το AT&T Stadium και το Six Flags Over Texas. Το ξενοδοχείο είχε ήδη κλείσει νωρίτερα μέσα στο έτος, ενόψει της αναδιαμόρφωσης του χώρου.
Στη θέση του δρομολογείται το νέο φιλόδοξο έργο Americana by Loews Hotels, επένδυση άνω των 500 εκατ. δολαρίων από τη Loews Hotels. Το συγκρότημα αναμένεται να περιλαμβάνει 507 δωμάτια, 39 σουίτες και περισσότερα από 83.000 τετραγωνικά πόδια χώρων συνεδρίων και εκδηλώσεων, ενισχύοντας σημαντικά την ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή της περιοχής.
Ξεκινά νέο έργο 500 εκατ. δολαρίων
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο ξενοδοχείο εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029, αποτελώντας την τρίτη μεγάλη ιδιοκτησία της αλυσίδας στην τουριστική ζώνη του Άρλινγκτον, μαζί με τα Live! by Loews και Loews Arlington Hotel and Convention Center.
Οι αρχές της πόλης υπογραμμίζουν ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης του τουρισμού και της συνεδριακής δραστηριότητας, ενόψει και μεγάλων διεθνών διοργανώσεων που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
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