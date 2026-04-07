Η στιγμή που δράστης οπλίζει για να επιτεθεί στο ισραηλινό προξενείο, βίντεο ντοκουμέντο από το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη
Το βίντεο αποκαλύπτει πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι τρομοκράτες

Η στιγμή της επίθεσης έξω από το ισραηλινό προξενείο της Κωνσταντινούπολης έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο ντοκουμέντο απεικονίζεται ένας εκ των δραστών να οπλίζει κρυμμένος πίσω από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια απομακρύνεται για να επιτεθεί.

Το βίντεο αποκαλύπτει πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι τρομοκράτες, σύμφωνα με το CNN Turk που έφερε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα στα οποία απεικονίζεται και η ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο δημοσιογράφος του καναλιού Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

Δείτε το βίντεο:

 Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.


Υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας: Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν

Όπως τόνισε ο Μουσταφά Τσιφτσί: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ήρωες αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».

