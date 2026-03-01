Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου, δείτε βίντεο
Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού, κατά τα φαινόμενα από ιρανικούς πυραύλους ή drone
Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού. Οι φλόγες υψώνονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.
Δείτε βίντεο:
🇺🇸/🇮🇶/🇮🇷 NEW: The U.S. base in Erbil, Iraqi Kurdistan, after being targeted by Iranian ballistic missiles and Iraqi Resistance drones#Iran pic.twitter.com/KMwV8F3mHF— TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 1, 2026
Multiple loud explosions heard in #Erbil this evening. Videos circulating on Social media suggest that some of the drones hit their targets at the US military base inside there airport. An Iraqi Islamic resistance group called "Ashab Al-Kahf" أصحاب الكهف claimed the attack. pic.twitter.com/E7TU6xPoGA— Hoshang Waziri هوشنك وزيري (@HoWaziri) March 1, 2026
The U.S. base in Erbil was hit, causing extensive damage. pic.twitter.com/yFROZ0z0B5— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 1, 2026
Smoke is still rising from Erbil airport - 09:44 PM pic.twitter.com/tEoe1pQh58— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) March 1, 2026
Μαρτυρίες μιλούν για πυραύλους ή και drone που χτύπησαν στη βάση.
