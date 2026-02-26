«Δεν πάσχω από καρδιαγγειακή νόσο, είναι fake news»: Ο Πέδρο Σάντσεθ διαψεύδει φήμες για την υγεία του
«Δεν πάσχω από καρδιαγγειακή νόσο, είναι fake news»: Ο Πέδρο Σάντσεθ διαψεύδει φήμες για την υγεία του

Αν ο μόνος τρόπος που έχετε για να αντιταχθείτε είναι το ψέμα, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πραγματικά καλή δουλειά, τόνισε σε ανάρτησή του ο Ισπανός πρωθυπουργός

«Δεν πάσχω από καρδιαγγειακή νόσο, είναι fake news»: Ο Πέδρο Σάντσεθ διαψεύδει φήμες για την υγεία του
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διέψευσε δημόσια φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες περί σοβαρού καρδιολογικού προβλήματος, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» που διακινούνται από δεξιούς κύκλους.

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο, αλλά ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα», έγραψε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με τέτοιες παθήσεις και έχουν μια φυσιολογική ζωή χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες που [οι δεξιές δυνάμεις] αποδομούν».

«Αν ο μόνος τρόπος που έχετε για να αντιταχθείτε είναι το ψέμα, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πραγματικά καλή δουλειά. Αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει για αρκετό καιρό» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Ισπανός πρωθυπουργός.

