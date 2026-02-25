Χόκινγκ: Οι γυναίκες με μπικίνι στη φωτογραφία των αρχείων Επστάιν ήταν φροντίστριές του, λέει η οικογένειά του
Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι αβάσιμος και ακραίος, τόνισε εκπρόσωπος της οικογένειάς του
Οι γυναίκες με μπικίνι που εμφανίζονται δίπλα στον Στίβεν Χόκινγκ σε φωτογραφία η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν ήταν φροντίστριές του επί σειρά ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος επιστήμονα.
Όπως και σε πολλές περιπτώσεις εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες για τον χρόνο και τον τόπο λήψης της εικόνας.
Εκπρόσωπος της διαχείρισης της περιουσίας του Χόκινγκ ανέφερε ότι η φωτογραφία ελήφθη το 2006 στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στην Καραϊβική, έπειτα από ομιλία που είχε δώσει ο επιστήμονας. Στην ίδια διοργάνωση είχε παραστεί και ο Επστάιν. Η οικογένεια δεν διευκρίνισε ποιος τράβηξε τη φωτογραφία ούτε πώς αυτή περιήλθε στα αρχεία του Επστάιν.
Τα πρόσωπα των δύο γυναικών είχαν καλυφθεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, γεγονός που δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου τον προηγούμενο μήνα, οι επεξεργασίες έγιναν με γνώμονα την προστασία των θυμάτων και των οικογενειών τους, ενώ δεν καλύφθηκαν ονόματα δημόσιων προσώπων ή πολιτικών.
Σε δήλωσή του προς τη Daily Mail, εκπρόσωπος της οικογένειας ανέφερε: «Ο καθηγητής Χόκινγκ προσέφερε ορισμένες από τις σημαντικότερες συμβολές στη φυσική κατά τον 20ό αιώνα, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ο μακροβιότερος γνωστός επιζών της νόσου του κινητικού νευρώνα, μιας εξουθενωτικής πάθησης που τον καθιστούσε εξαρτώμενο από αναπνευστήρα, αναπηρικό αμαξίδιο και 24ωρη ιατρική φροντίδα. Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι αβάσιμος και ακραίος».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
