Bloomberg: Στο φως μεγάλη υπόθεση κυβερνοκατασκοπείας, χάκερ χτύπησαν ευαίσθητους στόχους σε 37 χώρες ανάμεσά τους και στην Ελλάδα

Ορισμένες από τις ενέργειες των χάκερς συμπίπτουν με ζητήματα και γεγονότα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση της Κίνας