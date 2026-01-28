Ο Στάρμερ απάντησε στον Κάρνεϊ για τη «ρήξη στην παγκόσμια τάξη»: Είμαι ρεαλιστής, χαίρομαι που έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός ταξιδεύει στην Κίνα - στο πρώτο ταξίδι Βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα μετά το 2018 - για να επιχειρήσει να «ξαναζεστάνει» τις σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κιρ Στάρμερ απέρριψε το κάλεσμα του Καναδού ομολόγου του, Μαρκ Κάρνεϊ για συνεργασία των μεσαίου μεγέθους χωρών απέναντι στις απρόβλεπτες παγκόσμιες δυνάμεις και επέμεινε ότι η «κοινή λογική» της βρετανικής προσέγγισης θα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στην Κίνα την Τετάρτη για ένα ταξίδι με στόχο την επανεκκίνηση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την ασιατική υπερδύναμη. Είναι ο τελευταίος δυτικός ηγέτης που πραγματοποιεί την επίσκεψη — η οποία θα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ — μετά τις επισκέψεις του Κάρνεϊ και του Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Κάρνεϊ, στη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την περασμένη εβδομάδα, είχε προειδοποιήσει για τη «ρήξη» που προκαλείται στην παγκόσμια τάξη από τις «μεγάλες δυνάμεις» που ενεργούν προς το δικό τους συμφέρον. Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η ομιλία του εξόργισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας: «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ο Καναδός πρωθυπουργός είχε καλέσει τις μεσαίες δυνάμεις να συνεργαστούν για να «χτίσουν κάτι μεγαλύτερο, καλύτερο, ισχυρότερο, πιο δίκαιο».
Ο Στάρμερ τοποθετήθηκε για αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Κίνα την Τρίτη. Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί ότι η παλιά παγκόσμια τάξη έχει πεθάνει — και αν οι μικρότερες δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν για να αντισταθούν στις ΗΠΑ και την Κίνα, υπερασπίστηκε τη δική του πολιτική να προσπαθήσει να χτίσει γέφυρες με τον Τραμπ, τον Σι και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα.
«Είμαι ρεαλιστής, ένας Βρετανός ρεαλιστής που εφαρμόζει την κοινή λογική, και ως εκ τούτου χαίρομαι που έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, πληροφοριών, εμπορίου και ευημερίας», είπε. «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτές τις καλές σχέσεις».
Και πρόσθεσε: «Ομοίως, προχωράμε προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης σχέσης με την ΕΕ. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε μια πολύ καλή σύνοδο κορυφής με 10 σημεία συμφωνίας. Φέτος θα πραγματοποιήσουμε άλλη μια σύνοδο κορυφής με την ΕΕ, η οποία ελπίζω να είναι επαναληπτική, καθώς και να δρομολογήσει την υλοποίηση όσων έχουμε ήδη συμφωνήσει. Και έχω πει επανειλημμένα ότι δεν επιλέγω μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλές σχέσεις και με τις δύο».
Η κυβέρνηση του Στάρμερ — η οποία αντιμετωπίζει πιέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πατρίδα της καθώς επανασυνδέεται με την Κίνα — έχει τονίσει ότι θέλει να συνεργαστεί, να ανταγωνιστεί και να προκαλέσει το Πεκίνο όταν είναι απαραίτητο, καθώς προσπαθεί να οικοδομήσει οικονομικούς δεσμούς για να βοηθήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Προφανώς, η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους», δήλωσε την Τρίτη ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος ταξιδεύει με μια αντιπροσωπεία Βρετανών διευθυντών και εκπροσώπων επιχειρήσεων. «Και υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, περάσαμε από τη χρυσή εποχή στην εποχή των παγετώνων. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να ακολουθήσω την προσέγγιση που έχω εκθέσει πολλές φορές μέχρι τώρα... η οποία είναι μια ολοκληρωμένη και συνεπής προσέγγιση προς την Κίνα. Πιστεύω ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά προφανώς δεν θα θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια για να τις εκμεταλλευτούμε».
Σημειώνεται πως ο Στάρμερ πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα μετά την Τερέζα Μέι η οποία μετέβη στη χώρα το 2018. Ο Στάρμερ θα βρεθεί εξάλλου στην Ιαπωνία τo Σάββατο για συνομιλίες με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.
Το επίσημο πρόγραμμά του θα ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, με μια συνάντηση στο Μέγαρο του Λαού με τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής του Κοινοβουλίου και τρίτο στην ιεραρχία της κυβέρνησης Ζάο Λεζί. Στη συνέχεια θα έχει συνομιλία και θα γευματίσει με τον Σι. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντήσει στη συνέχεια τον Κινέζο ομόλογό του Λι Τσιάνγκ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε συνομιλήσει με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Βραζιλία τον Νοέμβριο του 2024, ενώ πολλοί Βρετανοί υπουργοί έχουν επισκεφθεί την Κίνα. Ωστόσο οι προσπάθειές του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Κίνα αντιμετωπίζονται με επικρίσεις στη Βρετανία, με τους Συντηρητικούς να τον κατηγορούν ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα υποχωρητικός.
Ακόμη περισσότερο αφού ο Στάρμερ χαρακτήρισε πρόσφατα την Κίνα «απειλή» για την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας και αφού το Λονδίνο κατηγορεί τακτικά το Πεκίνο για κατασκοπεία και πολιτικές παρεμβάσεις. «Ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνομιλούμε με την Κίνα είναι ακριβώς να μπορούμε να αναφερόμαστε σε ζητήματα στα οποία διαφωνούμε», επέμεινε ο Στάρμερ.
Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι η εγγύτητα του Πεκίνου στη Ρωσία ή η κινεζική πολιτική στο Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα το Λονδίνο επέκρινε πρόσφατα την καταδίκη του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, που έχει και τη βρετανική υπηκοότητα. «Πάντα έθετα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν, αλλά δεν θέλω να προδικάσω» μελλοντικές συζητήσεις, δήλωσε ο Στάρμερ από το αεροπλάνο.
