Κύμα καύσωνα πυροδοτεί πυρκαγιές στην Αυστραλία: Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

» του 2009, όταν πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους στη Βικτόρια, ανέβασε το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς σε κάποια τμήματα της πολιτείας σε ακραίο.

Πολλές κοινότητες εξακολουθούν να ανακάμπτουν από εκτεταμένες πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στις αρχές του μήνα, που επίσης προκλήθηκαν από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα.

, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βικτόριας, δήλωσε ότι μαίνονται έξι μεγάλες πυρκαγιές με τρεις από αυτές να είναι εκτός ελέγχου.

