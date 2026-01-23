Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας Ελίας: Masterclass παραπληροφόρησης ότι συνάντησα εκπρόσωπο της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου
Ο Επίσκοπος Φινλανδίας διαψεύδει δημοσίευμα που ανέφερε ότι συναντήθηκε και είχε διαπραγματεύσεις με εκπρόσωπο της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου, που δεν έχει αναγνωριστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία – Έμμεση απάντηση στη Ρωσία
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κατασκευής και διάδοσης παραπληροφόρησης περιέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελίας, Ελσίνκι και πάσης Φινλανδίας, δημοσίευμα της Ένωσης Ορθόδοξων Δημοσιογράφων (Union of Orthodox Journalists – UOJ), το οποίο έκανε λόγο για υποτιθέμενη συνάντησή του με εκπρόσωπο της κανονικά μη αναγνωρισμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αρχιεπίσκοπος Ελίας απέρριψε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, το οποίο υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στη Ρώμη συναντήθηκε με τον Μπόρις Μπόγιοβιτς, επικεφαλής της εν λόγω εκκλησιαστικής δομής. Σύμφωνα με την UOJ, ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να ενήργησε ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κάνοντας λόγο για «προφανείς ασυνέπειες μεταξύ των επίσημων διαψεύσεων από το Φανάρι και των γεγονότων επί του πεδίου».
Ο ίδιος υπογράμμισε, ότι δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις ούτε οργανωμένη συνάντηση, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια μονόπλευρη, δίλεπτη συνομιλία, όπως συμβαίνει συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις όπου οι άνθρωποι απλώς διασταυρώνονται.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιανουαρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας σε επιθετική πολεμική που είχε δημοσιοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα από τη Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). Στην ανακοίνωση της SVR υποστηριζόταν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο προτίθεται να προχωρήσει σε αναγνώριση αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου. Το Φανάρι χαρακτήρισε τις κατηγορίες που στρέφονταν κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αβάσιμες και ανάξιες σοβαρής απάντησης.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου αποτελεί κανονικά μη αναγνωρισμένη εκκλησιαστική δομή, η οποία ιδρύθηκε το 1993 μετά τον αποχωρισμό της από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη από το 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «ποτέ δεν θα παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη λεγόμενη “Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου”».
«Καμία Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει ή θα στηρίξει το αντικανονικό κατασκεύασμα του Ντεντέιτς», είχε γράψει τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενος στον πρώην ηγέτη της εκκλησίας, Μίρας Ντεντέιτς, τον οποίο διαδέχθηκε ο Μπόρις Μπόγιοβιτς το 2023.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελίας επισκέφθηκε τη Ρώμη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ως μέλος φινλανδικής οικουμενικής αντιπροσωπείας στο Βατικανό. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, είχε συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος απηύθυνε ομιλία προς την αντιπροσωπεία με κεντρικό άξονα την ενότητα των χριστιανών.
Τι ανέφερε για τα περί συνάντησηςΟ Αρχιεπίσκοπος Ελίας διέψευσε ρητά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνάντηση με τον Μπόγιοβιτς, διευκρινίζοντας πως το μόνο που συνέβη ήταν μια σύντομη και τυχαία επαφή με «ένα άτομο ντυμένο ως επίσκοπος, το οποίο συστήθηκε ως προερχόμενο από το Μαυροβούνιο». «Από αυτό κατασκευάζεται μια ολόκληρη αφήγηση», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ας αποτελέσει αυτό σχολικό παράδειγμα του πώς η παραπληροφόρηση δημιουργείται και διαδίδεται χωρίς κανέναν ενδοιασμό».
Οι κατηγορίες της Ρωσίας κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου
