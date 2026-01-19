Στάρμερ: Κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της και στη Δανία
Στάρμερ: Κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της και στη Δανία
«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση. Γι' αυτό η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα από την Ντάουνινγκ Στριτ πως «κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας» μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιβάλει δασμούς στους συμμάχους για να εξασφαλίσει τη χώρα.
Ο Στάρμερ τόνισε ότι απαιτείται μια ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ιστορικές συμμαχίες μπορούν να αντέξουν στον χρόνο.
Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι απειλές του Τραμπ για κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος.
«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Ο Στάρμερ τόνισε ότι απαιτείται μια ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ιστορικές συμμαχίες μπορούν να αντέξουν στον χρόνο.
Η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε ασφάλεια και ευημερία για δεκαετίες και είπε πως είναι αποφασισμένος να διατηρήσει αυτούς τους δεσμούς.
"Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone"— Sky News (@SkyNews) January 19, 2026
PM Sir Keir Starmer speaks at a news conference following Trump's tariff threats until a deal is reached for the US to buy Greenlandhttps://t.co/sYfOugw5rl pic.twitter.com/EiMQqrxqzy
Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι απειλές του Τραμπ για κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος.
«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα