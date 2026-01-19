Στάρμερ: Κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της και στη Δανία

«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση. Γι' αυτό η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς