Στάρμερ: Κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της και στη Δανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα από την Ντάουνινγκ Στριτ πως «κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας» μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιβάλει δασμούς στους συμμάχους για να εξασφαλίσει τη χώρα.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι απαιτείται μια ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ιστορικές συμμαχίες μπορούν να αντέξουν στον χρόνο.

Η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε ασφάλεια και ευημερία για δεκαετίες και είπε πως είναι αποφασισμένος να διατηρήσει αυτούς τους δεσμούς.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι απειλές του Τραμπ για κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος.

«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
