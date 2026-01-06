Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα βρουν αφορμή να με παραπέμψουν, φοβάται ο Τραμπ

Κλείσιμο

Την κρισιμότητα των ενδιάμεσων εκλογών αυτό τον Νοέμβριο θέλησε να τονίσει σε ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν σαν αφορμή για να ξεκινήσουν σε βάρος του διαδικασία παραπομπής, για τρίτη φορά.Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές,, δήλωσε την Τρίτη ο Τραμπ, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς, μπροστά σε κοινό των Ρεπουμπλικανών.Εξήγησε ότι η παράταξή του δεν θα παραπέμψει τους Δημοκρατικούς ούτε τον Τζο Μπάιντεν. «Είναι πιο σκληροί από εμάς. Θα έπρεπε να είχαμε παραπέμψει τον Τζο Μπάιντεν για εκατό διαφορετικά πράγματα. Είναι σκληροί και έξυπνοι, αλλά ευτυχώς για εσάς είναι απαίσια η πολιτική τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.«Λένε ότι όταν κερδίζεις την προεδρία, χάνεις τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι στο καλό συμβαίνει στο μυαλό του κόσμου».Ο Τραμπ είχε παραπεμφθεί δύο φορές κατά την πρώτη θητεία, σε μια περίοδο κατά την οποία στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλειοψηφούσαν οι Δημοκρατικοί. Η πρώτη παραπομπή ήταν για κατάχρηση εξουσίας που αφορούσε την Ουκρανία και η δεύτερη με την κατηγορία της υποκίνησης των γεγονότων πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.Και οι δύο προτάσεις εμποδίστηκαν από τη Γερουσία όπου πλειοψηφούσαν οι Ρεπουμπλικανοί.Σε αυτό το πλαίσιο, με ορατό το ενδεχόμενο ανατροπών στους συσχετισμούς από τις κάλπες του Νοεμβρίου, ο Τραμπ ζήτησε από τους Ρεπουμπλικανούς να δώσουν την εκλογική μάχη ενωμένοι και να «περάσουν» τις θέσεις του σε ένα κοινό που είναι εξοργισμένο από το αυξανόμενο κόστος ζωής.Στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ κρίνονται όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1/3 των εδρών της Γερουσίας.