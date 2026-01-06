Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σε πανηγυρικό κλίμα η Θεία Λειτουργία στο Φανάρι για τα Θεοφάνια, δείτε βίντεο
Σε πανηγυρικό κλίμα η Θεία Λειτουργία στο Φανάρι για τα Θεοφάνια, δείτε βίντεο
Στη λειτουργία συμμετέχει κι ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, παρών ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Σε πανηγυρικό κλίμα τελείται σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τη συμμετοχή του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου.
Η κοινή αυτή λατρευτική σύναξη εντάσσεται στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού των Θεοφανείων, μιας από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία τιμά τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας.
Μετά το πέρας του πανηγυρικού συλλείτουργου, ακολουθεί η καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην προβλήτα του Φαναρίου, στον Κεράτιο Κόλπο, παρουσία κλήρου και πλήθους πιστών, σύμφωνα με την παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για μία τελετή, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πιστών και συμβολίζει τον αγιασμό της κτίσης και την ανανέωση της πνευματικής ζωής.
Στο Φανάρι, το κέντρο της πνευματικής ζωής της Ορθοδοξίας, ο εορτασμός τελείται παραδοσιακά με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, κληρικών και επισήμων. Το δε σημερινό συλλείτουργο αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερη εκκλησιαστική και συμβολική βαρύτητα, καθώς υπογραμμίζει τη διαρκή κανονική και πνευματική σχέση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία της Ελληνικής Πολιτείας στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι, έχοντας αφιχθεί χθες στην Κωνσταντινούπολη. Τον συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Συμεών Βιννίτσης και Μπαρ, ο Μητροπολίτης Ιλαρίων Ρίβνε και Οστρόγκ, καθώς και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες του.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών, αλλά και της ενίσχυσης των δεσμών που διαμορφώθηκαν μετά την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η πανηγυρική αυτή ημέρα στο Φανάρι αναδεικνύει, τέλος, τη διαχρονική σημασία των Θεοφανείων ως εορτής ενότητας, πίστης και πνευματικής αναγέννησης, τόσο για τους πιστούς που συμμετέχουν στις ακολουθίες όσο και για τον ευρύτερο ορθόδοξο κόσμο.
Η κοινή αυτή λατρευτική σύναξη εντάσσεται στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού των Θεοφανείων, μιας από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία τιμά τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας.
Μετά το πέρας του πανηγυρικού συλλείτουργου, ακολουθεί η καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην προβλήτα του Φαναρίου, στον Κεράτιο Κόλπο, παρουσία κλήρου και πλήθους πιστών, σύμφωνα με την παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για μία τελετή, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πιστών και συμβολίζει τον αγιασμό της κτίσης και την ανανέωση της πνευματικής ζωής.
Στο Φανάρι, το κέντρο της πνευματικής ζωής της Ορθοδοξίας, ο εορτασμός τελείται παραδοσιακά με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, κληρικών και επισήμων. Το δε σημερινό συλλείτουργο αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερη εκκλησιαστική και συμβολική βαρύτητα, καθώς υπογραμμίζει τη διαρκή κανονική και πνευματική σχέση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία της Ελληνικής Πολιτείας στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Παρών ο Κυριάκος ΠιερρακάκηςΤην ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί επισήμως ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι, έχοντας αφιχθεί χθες στην Κωνσταντινούπολη. Τον συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Συμεών Βιννίτσης και Μπαρ, ο Μητροπολίτης Ιλαρίων Ρίβνε και Οστρόγκ, καθώς και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες του.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών, αλλά και της ενίσχυσης των δεσμών που διαμορφώθηκαν μετά την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ιδιαίτερη σημασίαΗ παρουσία του Μητροπολίτη Κιέβου στο Φανάρι, καθώς και η κοινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο ευρύτερο εκκλησιαστικό και διεθνές περιβάλλον. Υπογραμμίζουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως συντονιστικού και πνευματικού κέντρου της Ορθοδοξίας, καθώς και τη στήριξή του προς την Εκκλησία της Ουκρανίας σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων.
Η πανηγυρική αυτή ημέρα στο Φανάρι αναδεικνύει, τέλος, τη διαχρονική σημασία των Θεοφανείων ως εορτής ενότητας, πίστης και πνευματικής αναγέννησης, τόσο για τους πιστούς που συμμετέχουν στις ακολουθίες όσο και για τον ευρύτερο ορθόδοξο κόσμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα