Νετανιάχου: Χωρίς πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς δεν μπορεί να προχωρήσει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα

Ως βασικό και καθοριστικό εμπόδιο για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα χαρακτήρισε τον αφοπλισμό της Χαμάς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι χωρίς την πλήρη παράδοση των όπλων και της υπόγειας στρατιωτικής υποδομής της οργάνωσης δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος.Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε ποιος είναι ο λόγος που δυσκολεύει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τη Γάζα. «Μία λέξη: αφοπλισμός», απάντησε, προσθέτοντας ότι η Χαμάς είχε δεσμευτεί να αφοπλιστεί, αλλά «αρνείται να το κάνει».Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η Χαμάς συμφώνησε στον αφοπλισμό λίγο πριν από την υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας, στις 9 Οκτωβρίου. Η παλαιστινιακή οργάνωση, ωστόσο, έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη ότι έχει αναλάβει μια τέτοια δέσμευση.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική στρατιωτική ισχύ. «Έχουν ακόμη περίπου 20.000 άτομα με Καλάσνικοφ, τα οποία χρησιμοποιούν κατά διαστήματα για να εκτελούν όποιον δεν θέλει τη συνέχιση της τυραννίας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά η οργάνωση διαθέτει περίπου 60.000 τυφέκια τύπου AK. «Αυτό σημαίνει αφοπλισμός: να πάρεις όλα αυτά τα όπλα, να τα αφαιρέσεις από τα χέρια τους και να διαλύσεις τις τρομοκρατικές σήραγγες που εξακολουθούν να έχουν – εκατοντάδες χιλιόμετρα υπόγειων τούνελ. Η Χαμάς αρνείται να το κάνει», δήλωσε.Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα μπορεί να προχωρήσει ακόμη και αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τον αφοπλισμό, ο Νετανιάχου απάντησε ότι «πρέπει να της δοθεί μια ευκαιρία».Όπως είπε, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου προβλέπεται η ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα. «Υπάρχει μια προσπάθεια να συγκροτηθεί διεθνής δύναμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καρποφορήσει, αλλά θα της δώσουμε μια ευκαιρία», ανέφερε.Κλείνοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών επιλογών σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής οδού. «Αν μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο, έχει καλώς. Αν όχι, θα γίνει με έναν άλλο τρόπο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι για το Ισραήλ ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επόμενη φάση στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.