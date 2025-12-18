Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Ζαΐχ Μπολσονάρου

Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της χώρας καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος

Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη σχέδιο νόμου το οποίο επιτρέπει να μειωθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος.

Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.

Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης