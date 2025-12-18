Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου
Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου
Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της χώρας καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος
Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη σχέδιο νόμου το οποίο επιτρέπει να μειωθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος.
Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.
Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.
Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος.
Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.
Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα