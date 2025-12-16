Κλείνει ο φάκελος του ναυαγίου του Estonia με τους 852 νεκρούς: Αιτία η κατάρρευση του πρωραίου τμήματος του πλοίου

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ναυάγιο δεν οφείλεται σε έκρηξη ή σύγκρουση, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει μια νέα εκτεταμένη έρευνα για το δυστύχημα, καταλήγει το πόρισμα