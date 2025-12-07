Σοκ στη Βρετανία: Γιατρός του NHS κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 38 ασθενών, ανάμεσά τους και παιδιά

Η αντίδραση των νοσοκομείων και της κοινότητας

Ο Spencer αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, κατηγορούμενος για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης

Κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις

3 για επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών με διείσδυση1 για απόπειρα επίθεσης με διείσδυσηΟι κατηγορίες προέκυψαν μετά από μακροχρόνια έρευνα της αστυνομίας στα νοσοκομεία Royal Stoke University και Russells Hall όπου εργαζόνταν. Οι υποθέσεις αφορούν ασθενείς που βρέθηκαν υπό τη φροντίδα του Spencer μεταξύ 2017 και 2021.Οι δύο εμπλεκόμενες νοσοκομειακές μονάδες έχουν δημιουργήσει ειδικές γραμμές επικοινωνίας για πρώην ασθενείς που ανησυχούν για τη φροντίδα που έλαβαν. Οι διοικήσεις τόνισαν ότι η ασφάλεια και η ευημερία των ασθενών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα.Ο Dr. Paul Hudson, επιχειρησιακός διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών του Dudley Group NHS Foundation Trust, δήλωσε:«Κατανοούμε ότι πολλοί ασθενείς, προσωπικό και μέλη της κοινότητας έχουν αναστατωθεί. Συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τα θύματα».Η άδεια του Spencer αναστάλθηκε προσωρινά από το General Medical Council τον Οκτώβριο, εν αναμονή διερεύνησης της καταλληλότητάς του να ασκήσει το επάγγελμα. Η εισαγγελία από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό για να προχωρήσει η δίωξη.«Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη κατά του Nathaniel Spencer για σειρά σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Οι δικηγόροι μας εργάστηκαν σε βάθος, υποστηρίζοντας την πολύπλοκη έρευνα της αστυνομίας και εξετάζοντας προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία», είπε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα, καθώς οι ασθενείς και οι οικογένειες καλούνται να επανεξετάσουν την εμπιστοσύνη τους στο ιατρικό προσωπικό. Η φαινομενικά κανονική ζωή του Spencer ως οικογενειάρχη και πιστού Χριστιανού αντιπαραβάλλεται με τις κατηγορίες, δημιουργώντας έντονες συζητήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και την αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου των γιατρών.Τα νοσοκομεία έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της στήριξης των θυμάτων και της διαφάνειας στις διαδικασίες, ενώ οι αρχές επιμένουν ότι η δικαιοσύνη θα ακολουθήσει πλήρως τη νομική οδό για να διασφαλιστεί ότι οι κατηγορούμενοι θα λογοδοτήσουν.