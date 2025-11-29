Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Οι ιρανικές αρχές σταμάτησαν σήμερα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της χώρας λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.Οι αρχές έλαβαν το μέτρο αυτό καθώς τοαντιμετωπίζει μία από τις χειρότερεςαπό τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι μετεωρολογικές μετρήσεις στην περιοχή πριν από 60 χρόνια."Με τη μείωση της στάθμης του νερού στο φράγμα του Καρχέχ, η παραγωγή του ηλεκτροπαραγωγικού του σταθμού κόπηκε από το εθνικό δίκτυο", εξήγησε ο, διευθυντής του φράγματος και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.Στη συνέχεια, το νερό απελευθερώθηκε μέσω των βαλβίδων του φράγματος για να φθάσει σε ένα χαμηλότερο σημείο, και να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού που ζει εκεί, διευκρίνισε.Το φράγμα που πήρε το όνομά του από το ποτάμι πάνω από το οποίο χτίστηκε, βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.Πρόκειται για το μεγαλύτερο φράγμα επιχώματος στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το IRNA.Ο ταμιευτήρας περιέχει σήμερα ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, δήλωσε ο Μαχμουντί, διευκρινίζοντας ότι "η στάθμη του νερού είναι στα 180 μέτρα, δηλαδή 40 μέτρα χαμηλότερα από το κανονικό του επίπεδο λειτουργίας" για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από χρόνιες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή.Οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 90% φέτος σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.Οι ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έφθασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.Οι ιρανικές αρχές έχουν αρχίσει επίσης επιχειρήσεις σποράς νεφών για να προκαλέσουν βροχοπτώσεις και έχουν καταφύγει σε περιοδικές διακοπές της υδροδότησης στα νοικοκυριά ώστε να διαχειριστούν την κατανάλωση.